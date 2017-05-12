Эрдоган: поставки США оружия курдам вредят отношениям Анкары и Вашингтона

АНКАРА, 12 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Поставки американского вооружения силам самообороны сирийских курдов (YPG) наносят ущерб стратегическому партнерству Анкары и Вашингтона, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

В минувший вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп в понедельник, несмотря на возражения Турции, утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой ИГ *. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от ИГ*.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

"Мы хотим разобраться с делами, которые идут еще с давних пор — например, военной помощью YPG со стороны США. Это вредит нашим стратегическим отношениям, на своей встрече с Трампом я об этом буду говорить. Мы этого не хотим. Уничтожать одну террористическую организацию с помощью другой — это не идеальная политика", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что YPG угрожает национальной безопасности Турции, которая "наиболее эффективно борется с ИГ*".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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