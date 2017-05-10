США
10.0510 мая10:56МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Беженцы из Идлиба: жить в Турции, зарабатывать в Сирии

10:4410.05.2017
(обновлено: 10:53 10.05.2017)
0290
© РИА Новости . Елизавета ИсаковаЛагерь для беженцев в турецком городе КилисЛагерь для беженцев в турецком городе Килис
© РИА Новости . Елизавета Исакова

АНКАРА/ГАЗИАНТЕП/КИЛИС, 10 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ощущение сюрреализма происходящего появляется за несколько километров до цели нашего путешествия — лагеря для беженцев в турецком городе Килис, расположенном прямо на границе с Сирией. На въезде в город расположены пункты пропуска, обнесенные мешками с песком для защиты от пуль. Дальше идут районы с новостройками, где молодые мамы выгуливают в колясках новорожденных детей, а некоторые жители пасут коз.

Корреспондент РИА Новости сразу же после подписания в Астане меморандума о создании зон безопасности в Сирии побывала в лагере для беженцев из Идлиба, расспросила местных жителей, готовы ли они вернуться на прежнее место жительства, и узнала, на какие заработки некоторые беженцы уезжают обратно в Сирию.

© РИА Новости . Елизавета ИсаковаКПП и очередь на выход из лагеря для беженцев в Килисе, Турция
© РИА Новости . Елизавета Исакова
КПП и очередь на выход из лагеря для беженцев в Килисе, Турция

Меморандум перемирия

Мы останавливаемся у одного из магазинов, чтобы закупить конфеты и печенье. Как говорит наш сопровождающий, "они нам понадобятся для того, чтобы расположить к себе детей в лагере". Как позже выяснилось, детей особо располагать к себе было не надо: они и так оказались готовы общаться со всеми, кто только приезжает в лагерь. А подарки, которые в этот раз привезли иностранные журналисты из России, Швейцарии, Франции, Испании, Финляндии, Турции, ЮАР, Таиланда и Великобритании, были сметены разновозрастной оравой в доли секунды.

Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Три года надежд и "свинцовые дожди": как живут в сирийском Дейр-эз-Зоре

На въезде в лагерь наш микроавтобус останавливают. Оказывается, просьба о посещении лагеря журналистами была направлена из Анкары губернатору Килиса, но тот по какой-то причине не отправил ее руководству лагеря, и мы оказались нежданными гостями.

Пока идут переговоры с начальством, осматриваемся. Коллеги пытаются сфотографировать огромный БТР с пулеметом на крыше. Военные, вооруженные снайперскими винтовками, преспокойно обедают в тени навеса, но как только видят камеры, сразу подходят выяснять, что происходит. Узнав, что никто не успел сделать фото, они оставляют нас в покое, но БТР срочно увозят подальше.

Усиленная безопасность не случайна: лагерь для беженцев расположен прямо на границе с Сирией. Буквально в нескольких метрах от него еще недавно шли бои, пока Турция, благодаря операции "Щит Евфрата", не вытеснила боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ* подальше от своей территории.

В самом лагере проживают в основном беженцы из сирийских провинций Идлиб и Алеппо. Именно там в скором времени будут установлены зоны деэскалации боевых действий, о чем говорится в специальном меморандуме, подписанном 4 мая представителями стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии. Предполагается, что зоны деэскалации помогут улучшить гуманитарную ситуацию и будут способствовать возврату в свои дома тех людей, которые в настоящее время проживают во временных лагерях для беженцев, в том числе на территории Турции.

© РИА Новости . Елизавета ИсаковаСтена на въезде в лагерь в Килисе, Турция
© РИА Новости . Елизавета Исакова
Стена на въезде в лагерь в Килисе, Турция

"Мы не забудем, что для на сделал Эрдоган"

Пока представители стран-гарантов подписывали меморандум в Астане, во временном лагере для беженцев в турецком Килисе на границе с Сирией Фарид Шейх Али отмечал получение турецкого гражданства. Фарид вместе с семьей пять лет назад бежал из Идлиба. Все это время они живут в небольшом контейнере, предназначенном для временного размещения, как и остальные обитатели лагеря. Всего в килисском лагере, по официальным данным, проживает 15 тысяч 411 человек. Все они размещены в 3184 грузовых контейнерах, которые служат им временными домами.

Турецкие паспорта получили также жена Фарида и его пятеро детей. Без нового документа осталась только одна из дочерей, которая с мужем живет в Идлибе, с ней теперь общаются по интернету. Она не стала оставлять мужа — работника действующей сыроваренной фабрики, который после смерти брата решил остаться в Идлибе вместе с матерью. По рассказам, брата убили правительственные войска, которые вошли в этот район несколько лет назад.

"Тяжело предсказать, как все повернется, но мы посмотрим, когда война закончится. Мы никогда не забудем того, что для нас сделал Эрдоган. И мы не забудем, и что сделал Асад. После того, как мы потеряли все — жилье, друзей — как мы можем поддерживать режим? Мы за оппозицию", — говорит одна из дочерей Фарида Рийем Шейх Али в ответ на вопрос, собирается ли она возвращаться в Сирию. 20-летняя девушка учится в университете Килиса на географическом факультете и уже довольно бегло говорит по-турецки.

Ее отец в настоящее время учит беженцев делать мозаики, которые затем продают всем желающим. До переезда в Турцию Фарид работал госслужащим. Он также не настроен возвращаться в Сирию, но ждет окончания войны, чтобы принять итоговое решение. По словам дочери, Фарид следит за новостями из Женевы и Астаны, хотя уже перестал верить в успех переговоров. Сам он не стал четко выражать свою позицию по отношению к меморандуму и перспективам возврата, заявив расплывчато: "Иншалла" ("Если пожелает Аллах" — ред.).

© РИА Новости . Елизавета ИсаковаКомната для занятий вышивкой и плетения кружев в лагере для беженцев в Килисе. Здесь сидят вдовы сирийцев, погибших на войне
© РИА Новости . Елизавета Исакова
Комната для занятий вышивкой и плетения кружев в лагере для беженцев в Килисе. Здесь сидят вдовы сирийцев, погибших на войне

Семью Шейх Али можно считать зажиточной. В ней работают и муж, и жена, на двоих в месяц они получают 2400 турецких лир (около 670 долларов), что считается редкостью в лагере. В основном мужчины и женщины сидят без работы. Также всей семье выплачивается материальная помощь — по 100 лир раз в две недели на человека. "На жизнь хватает, но свой дом не купишь", — жалуется Рийем. Отца год назад принимал в составе группы беженцев сам президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган. После этого вся семья счастливым образом обрела турецкие паспорта.

Другим в лагере не так везет. Многие ждут решения по получению убежища годами. Как рассказал 19-летний Ваддах Ясо из Идлиба, его семья подала документы на иммиграцию в Канаду еще пять лет назад, но так и не получила никакого ответа. По его словам, документы проходят через власти Турции, которые сами решают, передавать ли документы дальше и кто достоин получить новый паспорт и уехать в другую страну, а кто нет. При этом часть его родственников уже получила паспорта и живет в Германии.

Ваддах также следит за новостями из Женевы, но считает, что на переговорах "делегации говорят одно и то же". Он знает, что оппонентами правительственной делегации являются несколько групп оппозиции.

"Но они не представляют всех жителей Сирии. Сейчас в нашей стране очень много разных политических позиций", — замечает молодой человек.

© РИА Новости . Елизавета ИсаковаДети из лагеря для беженцев в Килисе, некоторые из них были рождены в лагере
© РИА Новости . Елизавета Исакова
Дети из лагеря для беженцев в Килисе, некоторые из них были рождены в лагере

Меморандум поможет

"80% населения нашего лагеря — из провинций Идлиб и Алеппо. Если будут созданы безопасные условия, я думаю, многие вернутся в Идлиб. И правительство Турции будет их защищать и там", — прокомментировал РИА Новости последние известия, касающиеся меморандума о зонах деэскалации, представитель администрации лагеря для беженцев Сейфеттм Чимен.

Он верит в то, что меморандум внесет изменения в ситуацию с беженцами, и они смогут вернуться в свои дома. При этом пять минут назад он говорил, что почти все население лагеря не хочет его покидать из-за довольно хороших условий проживания: наличия бесплатного электричества, воды, медпомощи и выплат по 100 турецких лир раз в две недели на человека, включая маленьких детей. Все финансирование осуществляется только за счет Турции, при этом только электричества лагерь ежемесячно потребляет на сумму в 280 тысяч долларов.

По словам Чимена, к настоящему времени число беженцев стабилизировалось, так как еще пять лет назад лагерь достиг максимального количества человек, которое способен принять. Кстати, именно пять лет назад, в 2012 году, правительственные войска Сирии проводили военную операцию по освобождению Идлиба, где тогда против Дамаска вместе воевали представители "Свободной сирийской армии" (ССА), группировки "Ахрар аш-Шам"* и других групп, связанных с "Аль-Каидой"*.

На заработки в Сирию

На территории лагеря действительно созданы хорошие условия проживания. Он был построен с нуля и очень быстро. Турецкие рабочие специально привозили гравий и укрепляли грунт перед установкой контейнеров для проживания беженцев. Теперь тут есть три мечети, пять школ, детский сад, несколько магазинов, парикмахерская и больница, работают кружки рисования и вышивки, можно научиться ткать ковры. На территории внимательно следят за чистотой: несколько раз в день мусор вывозит мусоросборочная машина, а дворники подметают дорожки.

© РИА Новости . Елизавета ИсаковаКласс для занятия живописью и мозаикой в лагере для беженцев в Килисе
© РИА Новости . Елизавета Исакова
Класс для занятия живописью и мозаикой в лагере для беженцев в Килисе

Беженцев также отпускают в город с разрешения руководства лагеря. Максимально — на четыре месяца. Как предполагается, на заработки.

И люди уходят. Временно, конечно, с возвратом. К примеру, у преподавательницы английского в местной школе Ханан Саддадин муж уходит на заработки в Сирию. Он работает в отряде так называемой "Свободной полиции" в сирийском Эль-Бабе. Эти отряды получили свое название по аналогии со "Свободной сирийской армией" (ССА), поддерживаемой Турцией в рамках военной операции "Щит Евфрата". Многие сотрудники "Свободной полиции" — вчерашние боевики, сражавшиеся против правительственных войск Башара Асада. К жене "свободный полицейский" возвращается каждые 5 дней. По словам женщины, так же работают мужья у многих женщин в лагере.

К слову, по данным генштаба РФ, в четырех будущих зонах деэскалации, в которые войдут провинция Идлиб и части провинции Алеппо, в настоящий момент находится порядка 42 тысяч боевиков.

© РИА Новости . Елизавета ИсаковаКомната, где ткут ковры. Лагерь для беженцев в Килисе
© РИА Новости . Елизавета Исакова
Комната, где ткут ковры. Лагерь для беженцев в Килисе

Администрацию лагеря подробности профессиональной жизни своих обитателей не интересуют. На вопрос, насколько такая ситуация типична, Сейфеттм Чимен отвечает, что подобные случаи есть, но "очень редки", а в лагере принимают беженцев вне зависимости от их политических взглядов.

Взгляды эти, тем не менее, неплохо просматриваются. Прямо даже в глаза бросаются: при входе в лагерь на бетонной стене, которая идет по границе с Сирией, крупно нарисованы два флага — турецкий и "Свободной сирийской армии". Над ними надпись: "Мы ваши друзья. Здесь вы в безопасности". Флаги ССА также висят на дверях некоторых жилых контейнеров.

На прямой вопрос, почему используется флаг ССА, а не Сирийской арабской республики, Сейфеттм Чимен с усмешкой объясняет, что беженцы тут, в основном, из Идлиба, а Турция поддерживает ССА.

Что же касается безопасности, то, по словам Чимена, в лагере действительно безопаснее, чем в самом городе Килис, который находится в нескольких километрах по соседству.

"Ракеты, если что, через лагерь перелетят, и прямо к нам в город попадут. В прошлом году стреляли ежедневно. В этом стало спокойнее, после того как боевиков оттеснили от границы", — объясняет он.

© РИА Новости . Елизавета ИсаковаВход в одну из школ на территории лагеря для беженцев в Килисе
© РИА Новости . Елизавета Исакова
Вход в одну из школ на территории лагеря для беженцев в Килисе

"Белые каски? Нет, не знаем"

Отдельно, по нашей просьбе, нам показывают медпункт. Всего в нем четыре врача, но на встречу вышли только акушерка и медбрат. В здании практически пусто, на больничной койке лишь пожилая сирийка, да девочка, упавшая в обморок в школе. Еще одной девчушке, которой чуть больше года, измеряют сердечный ритм. А пока мы рассматривали пустые смотровые и палаты, привели еще одного пациента — паренек лет 8 упал, когда играл в футбол.

"У нас есть стоматологический кабинет, каждый день роды принимают у одной-двух женщин. Всего на два лагеря — наш и соседний — приходится по 5-6 тысяч новорожденных в год. К нам иногда приходят и раненые — в основном женщины и дети, но бывает и вооруженная оппозиция. Иногда они умирают от ран, но мы подсчет не ведем", — рассказал медбрат Алптекин Чаглак.

По его словам, для полевых ранений у них есть отделение больницы на территории Сирии. А к ним приходят в основном те, кому не могут оказать помощь там, или кому нужен, к примеру, протез.

На вопрос РИА Новости, поступали ли в апреле к ним пациенты с химическими отравлениями после предположительной атаки в Идлибе, Чаглак ответил, что нет, так как ими занимался другой госпиталь. При этом про активную и независимую организацию медиков "Белые каски", которая первой сообщила миру про химатаку в Идлибе, медбрат, который уже порядка трех лет работает в лагере, даже никогда не слышал.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

* Террористическая группировка, запрещена в России.

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена