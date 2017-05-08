США изучают план по созданию в Сирии четырех зон деэскалации конфликта

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что руководство страны намерены внимательно изучить предложения по созданию в регионах Сирии четырех зон деэскалации конфликта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы изучим предложения, посмотрим, могут ли они сработать", — сказал министр в ходе визита в Копенгаген, где проходит встреча представителей международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. "Дьявол же всегда в деталях, верно? Поэтому нам нужно посмотреть на детали, посмотреть, сможем ли мы их проработать, будем ли мы считать, что они могут быть эффективными", — добавил он.

По словам Мэттиса, границы предложенных зон безопасности все еще прорабатываются, но в целом их местонахождение понятно. При этом министр подчеркнул, что много вопросов по реализации меморандума для США пока остаются без ответа. "Кто будет гарантировать безопасность зон? Кто на это подписывается? Кто именно должен будет остаться за их пределами? Все эти детали должны быть проработаны, и мы в этом участвуем", — сказал министр.

Мэттис также подтвердил, что вопрос о создании зон деэскалации конфликта в Сирии обсуждался в ходе телефонного разговора начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы комитета начальников штабов ВС США Джосефа Данфорда.

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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