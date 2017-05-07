Политолог спрогнозировал, какой при Макроне будет позиция Франции по Сирии

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Позиция лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона по Сирии в случае его победы на президентских выборах во Франции будет менее претенциозна, чем позиция нынешнего главы государства Франсуа Олланда, заявил в интервью РИА Новости профессор Бейрутского арабского университета Али Мурад.
"Но если выиграет Макрон, а это очевиднее, то в этом случае в отношении Сирии останется тот же вектор, что избрал Франсуа Олланд. Однако Макрон будет уделять ей меньше внимания, и его позиция будет менее предвзятой в отношении сирийского кризиса, нежели была у Олланда", — сказал Мурад, специализирующийся на изучении арабских и европейских стран.
"По моему мнению, проход кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во второй тур голосования вызвал реальные опасения у граждан арабских стран, они стали больше интересоваться политическими вопросами", — добавил политолог.
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