Политолог спрогнозировал, какой при Макроне будет позиция Франции по Сирии

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Позиция лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона по Сирии в случае его победы на президентских выборах во Франции будет менее претенциозна, чем позиция нынешнего главы государства Франсуа Олланда, заявил в интервью РИА Новости профессор Бейрутского арабского университета Али Мурад.

По мнению эксперта, политика Парижа в отношении Дамаска изменилась бы однозначно, приди к власти лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон или кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон, либо если выборы выиграет кандидат от "Национального фронта Марин Ле Пен. По мнению политолога, позиции этих кандидатов схожи в отношении поддержки "сирийского режима и их близости к российскому президенту Владимиру Путину".

"Но если выиграет Макрон, а это очевиднее, то в этом случае в отношении Сирии останется тот же вектор, что избрал Франсуа Олланд. Однако Макрон будет уделять ей меньше внимания, и его позиция будет менее предвзятой в отношении сирийского кризиса, нежели была у Олланда", — сказал Мурад, специализирующийся на изучении арабских и европейских стран.

По его словам, значимость выборов во Франции для граждан арабских стран стоит на втором месте после выборов в США. Собеседник агентства считает, что все происходящее во Франции может отразиться и на других европейских странах, а "у выходцев из арабских и исламских стран существуют опасения прихода праворадикалов во власть во всей Европе".

"По моему мнению, проход кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во второй тур голосования вызвал реальные опасения у граждан арабских стран, они стали больше интересоваться политическими вопросами", — добавил политолог.

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