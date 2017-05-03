Песков отметил значение слов Эрдогана о территориальной целостности Сирии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности заверений президента Турции Тайипа Эрдогана в приверженности Анкары сохранения территориальной целостности Сирии.

"Здесь, наверное, очень важны сегодня те заверения, которые дал президент Турции, в том числе на пресс-конференции, относительно приверженности Анкары постулата о необходимости сохранения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — заявил Песков в интервью программе "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

Он отметил, что Турция, согласно заявлениям Эрдогана, принимает у себя на территории несколько миллионов беженцев из Сирии, что, конечно, является нагрузкой для любого государства. В связи с чем, по словам Пескова, Турция имеет свои интересы в решении сирийского конфликта.

"Нужно здесь подчеркнуть, что Турция, конечно, является достаточно крупной и влиятельной региональной державой. И, конечно, у Турции есть свои собственные интересы в Сирии. Турция, по заявлению сегодняшнего президента Эрдогана, принимает у себя на территории несколько миллионов беженцев из Сирии, что, безусловно, нагрузка для любого государства. Это и нагрузка и финансовая, и в плане социального обеспечения какого-то минимального, в планет криминогенности обстановки и т.д.", — сказал Песков.

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