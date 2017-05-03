Эрдоган рассказал, о чем будет говорить с Владимиром Путиным

АНКАРА, 3 мая — РИА Новости. Политическое урегулирование сирийского кризиса станет главной темой переговоров президентов РФ и Турции в Сочи в среду, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Безусловно, самое важное на переговорах (с президентом РФ Владимиром Путиным — ред.) — это Сирия. Мы вместе сделали много шагов, чтобы остановить кровопролитие в Сирии. У нас продуктивное сотрудничество. Наша общая цель — достичь политического урегулирования. Важно установить перемирие. Надеюсь, эти переговоры будут продуктивными", — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Сочи.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в среду в Сочи встретится с Эрдоганом, чтобы обсудить двусторонние отношения, региональные и международные проблемы, касающиеся в том числе кризиса в Сирии.

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын отмечал, что лидеры обсудят экономические отношения между странами, в том числе поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждаться поставки С-400 и кредит для Турции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "военно-техническое сотрудничество будет обсуждаться в комплексе и в деталях".