В сирийский город Дума вошел конвой ООН с гуманитарной помощью

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Конвой с гуманитарной помощью, который во вторник отправила Организация Объединенных Наций, вошел в сирийский город Дума к северо-востоку от Дамаска, сообщает сирийское подразделение Международного комитета Красного Креста (МККК) на своей странице в Twitter.

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"Наша команда вошла в Думу совместно с сирийским Красным Полумесяцем и ООН. Конвой, состоящий из 51 грузовика, доставляет еду и медикаменты для 35 тысяч людей", — говорится в сообщении организации.

Советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн ранее сообщил, что в городе Дума в осаде находятся около 70 тысяч человек.

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