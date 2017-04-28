Эрдоган пообещал ответить на обстрелы с территории Сирии

АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Минометные обстрелы турецкой территории со стороны Сирии не останутся без ответа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Генштаб ВС Турции сообщил в среду об обстрелах двух КПП в провинции Хатай на турецко-сирийской границе, которые, по информации турецких военных, были произведены с территорий, подконтрольных силам самообороны сирийских курдов и правительственным войскам Сирии.

"Уже в течение двух дней со стороны Сирии производятся минометные обстрелы (территории Турции). Враг известен. Разве мы можем оставить это без ответа? Сделаем то, что нужно", — заявил Эрдоган, выступая на саммите Атлантического совета в Стамбуле.

Он отметил, что "некоторые невежды на севере Сирии хотят построить государство", подразумевая сирийских курдов.

"Мы категорически против создания такого государства и не позволим создать террористический коридор в Сирии. Я жду, что союзники проявят солидарность с нами по этому вопросу", — добавил турецкий лидер.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>