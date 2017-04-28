Матвиенко: Россия будет играть важную роль в восстановлении Пальмиры

12:0628.04.2017
(обновлено: 12:10 28.04.2017)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия планирует играть важную роль в восстановлении сирийской Пальмиры, учитывая ее опыт реставрационной работы, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Необходимо развернуть работу по восстановлению памятников истории и культуры Пальмиры, думаю, это будет предметом особой заботы ЮНЕСКО, всего международного сообщества", — сказала она в интервью РИА Новости.
По её словам, Россия, учитывая ее опыт реставрационной работы, не только примет участие в этом процессе, но будет играть в нем "важную роль".
"Это, безусловно, потребует очень больших средств. Их нужно будет изыскать, найти. Я уверена, что мир откликнется", — убеждена спикер.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.
Сирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.
Радикалы пытались вновь занять территорию аэропорта, который находится в километре от города, но сирийской армии удалось отбить атаки, уничтожив несколько единиц техники боевиков.
Солдаты сирийской армии у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части Пальмиры.
Разрушенный дом в жилой части Пальмиры.
Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры.
Бойцы народного ополчения уверены, что освобождение Пальмиры придаст уверенности сирийской армии и станет важной вехой на пути к освобождению всей территории Сирии от терроризма.
По словам лидера отряда бойцов народного ополчения, главная стратегическая задача на данный момент - удержать победу и больше не терять контроль над историческим городом.
Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры.
На разрушенных улицах пальмиры пока можно встретить лишь военнослужащих и журналистов.
Пятый корпус сирийской армии, который штурмовал город, теперь досматривает подъезды домой и подозрительные укрепления из мешков с песком, которые могут быть заминированы.
По словам военных, на разминирование улиц и исторических строений города уйдет довольно много времени.
Для того, чтобы оценить масштаб разрушений, в город приехал губернатор провинции Хомс Тала Барази.
По словам губернатора, в ближайшее время коммунальные службы приступят к деблокированию дорог и уборке улиц города.
Восстановление подачи воды, электричества и связи в городе займет несколько недель.
Мирные граждане смогут вернуться в Пальмиру после того, как сирийская армия объявит о завершении разминирования всего города.
До начала процесса восстановления памятников в Пальмире необходимо будет завершить процесс разминирования. "Такая работа продолжается, ее осуществляет сирийская армия при поддержке российских специалистов. К сожалению, ИГ* и другие террористические группировки сделали все, чтобы оставить там после себя кровавые следы", — сказала Матвиенко.
Пальмира, один из богатейших центров античной цивилизации, находилась под контролем ИГ* с мая 2015 года на протяжении десяти месяцев, после чего была освобождена сирийской армией при поддержке ВКС РФ. В декабре 2016 года террористы вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Второго марта 2017 года правительственные войска во второй раз отбили город, отступавшие боевики не успели уничтожить все постройки.
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов заявил, что Россия предлагает создать международную коалицию по разминированию территории Сирии, в частности, древней Пальмиры.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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