Матвиенко: Россия будет играть важную роль в восстановлении Пальмиры

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия планирует играть важную роль в восстановлении сирийской Пальмиры, учитывая ее опыт реставрационной работы, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Необходимо развернуть работу по восстановлению памятников истории и культуры Пальмиры, думаю, это будет предметом особой заботы ЮНЕСКО, всего международного сообщества", — сказала она в интервью РИА Новости.

По её словам, Россия, учитывая ее опыт реставрационной работы, не только примет участие в этом процессе, но будет играть в нем "важную роль".

"Это, безусловно, потребует очень больших средств. Их нужно будет изыскать, найти. Я уверена, что мир откликнется", — убеждена спикер.

До начала процесса восстановления памятников в Пальмире необходимо будет завершить процесс разминирования. "Такая работа продолжается, ее осуществляет сирийская армия при поддержке российских специалистов. К сожалению, ИГ* и другие террористические группировки сделали все, чтобы оставить там после себя кровавые следы", — сказала Матвиенко.

Пальмира, один из богатейших центров античной цивилизации, находилась под контролем ИГ* с мая 2015 года на протяжении десяти месяцев, после чего была освобождена сирийской армией при поддержке ВКС РФ. В декабре 2016 года террористы вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Второго марта 2017 года правительственные войска во второй раз отбили город, отступавшие боевики не успели уничтожить все постройки.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов заявил, что Россия предлагает создать международную коалицию по разминированию территории Сирии, в частности, древней Пальмиры.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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