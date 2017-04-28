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Война в Сирии
Война в Сирии

Матвиенко: Россия будет играть важную роль в восстановлении Пальмиры

Сюжет:
Взятие Пальмиры (64)
12:0628.04.2017
(обновлено: 12:10 28.04.2017)
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© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции ХомсИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия планирует играть важную роль в восстановлении сирийской Пальмиры, учитывая ее опыт реставрационной работы, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Древняя Пальмира на закате. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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Над Пальмирой установлен полный контроль, заявили в Генштабе
"Необходимо развернуть работу по восстановлению памятников истории и культуры Пальмиры, думаю, это будет предметом особой заботы ЮНЕСКО, всего международного сообщества", — сказала она в интервью РИА Новости.

По её словам, Россия, учитывая ее опыт реставрационной работы, не только примет участие в этом процессе, но будет играть в нем "важную роль".

"Это, безусловно, потребует очень больших средств. Их нужно будет изыскать, найти. Я уверена, что мир откликнется", — убеждена спикер.

Разрушенные улицы Пальмиры
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Сирийская Пальмира, долгое время находившаяся под контролем боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", 2 марта была освобождена силами сирийской армии при поддержке российских ВКС.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкРадикалы пытались вновь занять территорию аэропорта, который находится в километре от города, но сирийской армии удалось отбить атаки, уничтожив несколько единиц техники боевиков.Военная техника, уничтоженная в результате штурма гражданского аэропорта, в окрестностях Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Радикалы пытались вновь занять территорию аэропорта, который находится в километре от города, но сирийской армии удалось отбить атаки, уничтожив несколько единиц техники боевиков.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСолдаты сирийской армии у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части Пальмиры.Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Солдаты сирийской армии у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части Пальмиры.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкРазрушенный дом в жилой части Пальмиры.Разрушенный в результате боевых действий дом в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Разрушенный дом в жилой части Пальмиры.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры.Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Вертолёт Ми-28 во время облёта гражданского аэропорта в окрестностях Пальмиры.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы народного ополчения уверены, что освобождение Пальмиры придаст уверенности сирийской армии и станет важной вехой на пути к освобождению всей территории Сирии от терроризма.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бойцы народного ополчения уверены, что освобождение Пальмиры придаст уверенности сирийской армии и станет важной вехой на пути к освобождению всей территории Сирии от терроризма.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПо словам лидера отряда бойцов народного ополчения, главная стратегическая задача на данный момент - удержать победу и больше не терять контроль над историческим городом.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
По словам лидера отряда бойцов народного ополчения, главная стратегическая задача на данный момент - удержать победу и больше не терять контроль над историческим городом.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкТанк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры.Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Танк Т-62 в окрестностях Древней Пальмиры.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкНа разрушенных улицах пальмиры пока можно встретить лишь военнослужащих и журналистов.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
На разрушенных улицах пальмиры пока можно встретить лишь военнослужащих и журналистов.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПятый корпус сирийской армии, который штурмовал город, теперь досматривает подъезды домой и подозрительные укрепления из мешков с песком, которые могут быть заминированы.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пятый корпус сирийской армии, который штурмовал город, теперь досматривает подъезды домой и подозрительные укрепления из мешков с песком, которые могут быть заминированы.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПо словам военных, на разминирование улиц и исторических строений города уйдет довольно много времени.Солдаты у разрушенных в результате боевых действий домов в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
По словам военных, на разминирование улиц и исторических строений города уйдет довольно много времени.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДля того, чтобы оценить масштаб разрушений, в город приехал губернатор провинции Хомс Тала Барази.Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Для того, чтобы оценить масштаб разрушений, в город приехал губернатор провинции Хомс Тала Барази.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПо словам губернатора, в ближайшее время коммунальные службы приступят к деблокированию дорог и уборке улиц города.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
По словам губернатора, в ближайшее время коммунальные службы приступят к деблокированию дорог и уборке улиц города.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВосстановление подачи воды, электричества и связи в городе займет несколько недель.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Восстановление подачи воды, электричества и связи в городе займет несколько недель.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМирные граждане смогут вернуться в Пальмиру после того, как сирийская армия объявит о завершении разминирования всего города.Разрушенные в результате боевых действий дома в жилой части города Пальмира в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Мирные граждане смогут вернуться в Пальмиру после того, как сирийская армия объявит о завершении разминирования всего города.
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До начала процесса восстановления памятников в Пальмире необходимо будет завершить процесс разминирования. "Такая работа продолжается, ее осуществляет сирийская армия при поддержке российских специалистов. К сожалению, ИГ* и другие террористические группировки сделали все, чтобы оставить там после себя кровавые следы", — сказала Матвиенко.

Триумфальная арка в городе Пальмира. Архив
© AFP 2017 / STR
Сирийский город Пальмира
Пальмира, один из богатейших центров античной цивилизации, находилась под контролем ИГ* с мая 2015 года на протяжении десяти месяцев, после чего была освобождена сирийской армией при поддержке ВКС РФ. В декабре 2016 года террористы вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Второго марта 2017 года правительственные войска во второй раз отбили город, отступавшие боевики не успели уничтожить все постройки.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов заявил, что Россия предлагает создать международную коалицию по разминированию территории Сирии, в частности, древней Пальмиры.

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