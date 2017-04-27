Британия готова помочь США наносить удары по Сирии, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 27 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритании будет сложно отказать США, если Вашингтон попросит поддержать нанесение удара по режиму Башара Асада, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью телерадиокомпании Би-Би-Си.
По его словам, если США примут решение об атаке в ответ на применение химического оружия в Сирии и обратятся к Соединенному Королевству за поддержкой, Лондон предоставит ее.
"Я знаю, что такое же мнение и у премьер-министра (Великобритании Терезы Мэй), нам было бы очень сложно сказать нет", — добавил он.
Также Джонсон отметил, что вопрос о том, должен ли парламент одобрить возможные военные действия Великобритании в этом случае, "требует изучения".
США, не представив никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего американские военные выпустили 59 ракет.
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