Британия готова помочь США наносить удары по Сирии, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 27 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритании будет сложно отказать США, если Вашингтон попросит поддержать нанесение удара по режиму Башара Асада, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью телерадиокомпании Би-Би-Си.

По его словам, если США примут решение об атаке в ответ на применение химического оружия в Сирии и обратятся к Соединенному Королевству за поддержкой, Лондон предоставит ее.

"Я знаю, что такое же мнение и у премьер-министра (Великобритании Терезы Мэй), нам было бы очень сложно сказать нет", — добавил он.

Также Джонсон отметил, что вопрос о том, должен ли парламент одобрить возможные военные действия Великобритании в этом случае, "требует изучения".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила, что в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб погибло 80 и пострадало 200 человек. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не представив никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего американские военные выпустили 59 ракет.

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