МИД России назвал неприемлемыми удары Турции по курдам в Ираке и Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МИД РФ считает неприемлемыми удары Турции по курдам в Ираке и Сирии в обход их правительств, это противоречит принципами межгосударственных отношений, говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

"В Москве подобные шаги вызывают самую серьезную обеспокоенность. Речь идет о действиях турецких военных против курдских сил, которые реально противостоят "на земле" террористическим группировкам, прежде всего ИГИЛ (запрещенное в РФ "Исламское государство"). В условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии еще далека от завершения, такие действия однозначно не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку", — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что "не может не вызывать озабоченность и то, что турецкие удары были нанесены по территории суверенных государств в обход их законных правительств".

"Считаем подобные акции неприемлемыми, идущими вразрез с основополагающими принципами межгосударственных отношений. В такой обстановке призываем все стороны к сдержанности. Важно проявить должную политическую дальновидность и сфокусировать внимание на важнейшей на сегодняшний день задаче — противодействии террористическому интернационалу в лице ИГИЛ, "Нусры" (запрещена в РФ) и других аффилированных группировок", — говорится в тексте сообщения.

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