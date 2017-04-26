Россия вывезла половину своей авиагруппировки с базы Хмеймим в Сирии

Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия вывезла почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности.

Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.

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