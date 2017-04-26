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Война в Сирии
Война в Сирии

Удар США по базе в Сирии создал угрозу для российских военных, заявил Шойгу

12:4026.04.2017
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© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал ракетный удар США по сирийской авиабазе "Шайрат". По словам главы Минобороны, действия Вашингтона создали угрозу для российских военных.

Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
Демонстрация силы: в МИД России назвали цель удара США по Сирии
США нанесли удар по сирийской авиабазе в ночь на 7 апреля, всего было выпущено 59 ракет. По словам американского президента, атака стала ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск.

При этом американские власти не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе. Мало того, Вашингтон не прислушался к призыву Москвы провести тщательное расследование случившегося.

Российский президент Владимир Путин назвал удар США по Сирии "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".

Общий фронт против терроризма

Выступая на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности, Шойгу призвал разработать комплексную стратегию действий в освобожденных от террористов районах Сирии.

"Ее основными элементами должны стать борьба с распространением идеологии ИГИЛ*, разработка новой конституции страны, обеспечение потребности населения путем гуманитарной поддержки и восстановление экономической жизни, разминирование территории", — сказал Шойгу.

Глава Минобороны также считает необходимым создать коалицию для разминирования Сирии.

"Кроме того, считаю целесообразным создать фонд для финансирования специализированных коммерческих компаний, которые будут привлекаться к подобным работам", — добавил Шойгу.

Россия и НАТО

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Российский министр прокомментировал и отношения с НАТО. По словам Шойгу, уровень доверия между сторонами сейчас предельно низок.

Глава Минобороны раскритиковал действия альянса в Норвегии, Прибалтике, на Балканах и в Арктике. На севере Норвегии НАТО создал современный полигон, где размещаются контингенты альянса.

"Деятельность в рамках авиационной полицейской деятельности НАТО по контролированию воздушного пространства Прибалтики фактически стало составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря", — сказал Шойгу.

"Рассматриваем эти действия НАТО как демонстрацию силового продвижения своих интересов", — заявил он.

Постпред России при НАТО Александр Грушко заявил журналистам, что Москва делает все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность.

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© РИА Новости . Виталий Аньков
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"Мы видим, что продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры (НАТО вблизи границ России — ред.). НАТО пытается расширить возможности для усилений — это касается как аэродромов, портов, так и всей логистической цепочки. Проводится огромный комплекс мероприятий, который серьезно меняет ситуацию в сфере военной безопасности в центре Европы", — рассказал Грушко.

По словам дипломата, проблема заключается в том, что в течение многих лет военная стабильность поддерживалась, в том числе, одним из ключевых положений основополагающего акта Россия-НАТО, который содержит пункт об отказе альянса от развертывания существенных боевых сил на территории новых членов организации.

"Сейчас мы видим, что это положение не выполняется", — заявил постпред.

Сотрудничество с Европой

Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Посол ЕС на Украине назвал Россию основной угрозой в Черноморском регионе
Кроме того, Сергей Шойгу призвал Евросоюз начать налаживать отношения с Москвой. По мнению министра, стороны могли бы объединиться для борьбы с терроризмом.

"Однако вместо стремления к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи о якобы имеющейся угрозе с Востока", — заявил Шойгу.

Он отметил, что в последнее время позиция ЕС начала меняться.

"В последнее время наблюдаем определенные изменения во взглядах Брюсселя на выстраивание отношений с Россией. Сегодня Европа заинтересована в создании основы для движения вперед, восстановления доверия", — сказал российский министр.

О необходимости сотрудничества с Москвой накануне говорила и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Прибытие Президента Украины Петра Порошенко на встречу нормандской четверки в Берлине. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
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"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом. И я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии… Действительно, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения", — заявила она на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

По словам европейского дипломата, в условиях взаимных санкций Москву и Брюссель нельзя считать стратегическими партнерами. При этом она подчеркнула, что сотрудничество не заморожено.

"Мой визит сюда является хорошей демонстрацией этого", — пояснила она.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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