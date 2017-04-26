Удар США по базе в Сирии создал угрозу для российских военных, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал ракетный удар США по сирийской авиабазе "Шайрат". По словам главы Минобороны, действия Вашингтона создали угрозу для российских военных.
При этом американские власти не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе. Мало того, Вашингтон не прислушался к призыву Москвы провести тщательное расследование случившегося.
Российский президент Владимир Путин назвал удар США по Сирии "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".
Общий фронт против терроризма
Выступая на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности, Шойгу призвал разработать комплексную стратегию действий в освобожденных от террористов районах Сирии.
"Ее основными элементами должны стать борьба с распространением идеологии ИГИЛ*, разработка новой конституции страны, обеспечение потребности населения путем гуманитарной поддержки и восстановление экономической жизни, разминирование территории", — сказал Шойгу.
Глава Минобороны также считает необходимым создать коалицию для разминирования Сирии.
"Кроме того, считаю целесообразным создать фонд для финансирования специализированных коммерческих компаний, которые будут привлекаться к подобным работам", — добавил Шойгу.
Россия и НАТО
Глава Минобороны раскритиковал действия альянса в Норвегии, Прибалтике, на Балканах и в Арктике. На севере Норвегии НАТО создал современный полигон, где размещаются контингенты альянса.
"Деятельность в рамках авиационной полицейской деятельности НАТО по контролированию воздушного пространства Прибалтики фактически стало составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря", — сказал Шойгу.
"Рассматриваем эти действия НАТО как демонстрацию силового продвижения своих интересов", — заявил он.
Постпред России при НАТО Александр Грушко заявил журналистам, что Москва делает все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность.
По словам дипломата, проблема заключается в том, что в течение многих лет военная стабильность поддерживалась, в том числе, одним из ключевых положений основополагающего акта Россия-НАТО, который содержит пункт об отказе альянса от развертывания существенных боевых сил на территории новых членов организации.
"Сейчас мы видим, что это положение не выполняется", — заявил постпред.
Сотрудничество с Европой
"Однако вместо стремления к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи о якобы имеющейся угрозе с Востока", — заявил Шойгу.
Он отметил, что в последнее время позиция ЕС начала меняться.
"В последнее время наблюдаем определенные изменения во взглядах Брюсселя на выстраивание отношений с Россией. Сегодня Европа заинтересована в создании основы для движения вперед, восстановления доверия", — сказал российский министр.
О необходимости сотрудничества с Москвой накануне говорила и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
По словам европейского дипломата, в условиях взаимных санкций Москву и Брюссель нельзя считать стратегическими партнерами. При этом она подчеркнула, что сотрудничество не заморожено.
"Мой визит сюда является хорошей демонстрацией этого", — пояснила она.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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