НАТО не планирует участвовать в сирийском конфликте, заявил Столтенберг

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. НАТО не планирует напрямую участвовать в конфликте в Сирии, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, НАТО поддерживает действия членов коалиции как на территории Ирака, так и на территории Сирии. "У нас есть самолеты радиоэлектронной разведки "Авакс", которые предоставляют необходимые разведданные коалиции, мы ведем обучение иракских офицеров, но мы не присутствуем в Сирии", — уточнил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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