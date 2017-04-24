НАТО не планирует участвовать в сирийском конфликте, заявил Столтенберг

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. НАТО не планирует напрямую участвовать в конфликте в Сирии, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО в формате альянса не планирует никоим образом напрямую участвовать в сирийском конфликте, мы не присутствуем в Сирии. Там есть наши союзники по организации, то есть США, Турция и прочие союзники, которые сейчас ведут боевые операции на территории Сирии против ИГИЛ*", — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО поддерживает действия членов коалиции как на территории Ирака, так и на территории Сирии. "У нас есть самолеты радиоэлектронной разведки "Авакс", которые предоставляют необходимые разведданные коалиции, мы ведем обучение иракских офицеров, но мы не присутствуем в Сирии", — уточнил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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