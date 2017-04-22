Конгрессмены попросили Трампа прояснить стратегию США в Сирии

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Американские конгрессмены-демократы направили Дональду Трампу письмо, в котором попросили разъяснить его стратегию в отношении Сирии, сообщает RT.

Авторы обращения – Рубен Гальего, член комитета по вооруженным силам в палате представителей, и Брендан Бойл, член комитета по иностранным делам. Они отмечают, что представители президентской администрации выражали противоположные мнения о ситуации в Сирии, что может означать отсутствие единого курса.

"Учитывая возрастающее вовлечение США в сирийский конфликт, просим прояснить фундаментальный аспект американской стратегии в Сирии: намерена ли ваша администрация в дальнейшем активно добиваться отстранения от власти президента Асада?" – говорится в обращении.

Авторы письма также считают, что конгресс должен вынести на обсуждение вопрос о "целесообразности дальнейших военных операций США в Сирии".

В конце марта постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что уход Башара Асада с поста президента Сирии не является для Вашингтона приоритетом. Спустя несколько дней, однако, она выразила иное мнение, назвав невозможным политическое урегулирование в Сирии при Асаде. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявление Хейли саботажем усилий по запуску переговоров между сирийскими властями и оппозицией.

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