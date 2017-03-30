Постпред США при ООН: уход Асада больше не является приоритетом США в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 30 мар — РИА Новости. Уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны. Такое заявление постпреда США при ООН Никки Хейли в четверг процитировало агентство Рейтер.

"Нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада", — сказала Хейли небольшой группе журналистов. "Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии", — приводит слова Хейли агентство.

"Концентрироваться на Асаде так, как предыдущая администрация, мы не можем", — сказала она.

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