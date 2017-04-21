Сирийский посол объяснил, почему Дамаск не мог использовать химоружие

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Дамаск никогда не использовал и не будет использовать химическое оружие, потому что после разоружения его не осталось, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
При этом он отметил, что "в 2016 году некоторые террористические группировки снимали фильм, и мы поняли, что (они) готовятся к такой акции, сообщили об этом в СБ ООН и предупредили, что такая сфабрикованная акция будут распространена в СМИ". "Процесс введения в заблуждение в СМИ продолжается", — подчеркнул посол.
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