Сирийский посол объяснил, почему Дамаск не мог использовать химоружие

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Дамаск никогда не использовал и не будет использовать химическое оружие, потому что после разоружения его не осталось, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Сирия никогда не использовала химическое орудие и никогда не будет использовать, потому что химического орудия на территории Сирии нет. Сирия вступила в ОЗХО и под эгидой ООН и международных организаций, а также США и России был сдан весь химический арсенал Сирии", — заявил дипломат, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

При этом он отметил, что "в 2016 году некоторые террористические группировки снимали фильм, и мы поняли, что (они) готовятся к такой акции, сообщили об этом в СБ ООН и предупредили, что такая сфабрикованная акция будут распространена в СМИ". "Процесс введения в заблуждение в СМИ продолжается", — подчеркнул посол.

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