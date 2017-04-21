Курды освободили от ИГ* город Тишрин на севере Сирии

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают освобождать от боевиков ИГ* города Табка и Ракка на севере Сирии, освобожден город Тишрин и несколько деревень, сообщило курдское агентство Firat.

"Бойцы SDF вошли в город Тишрин… и освободили большую часть от боевиков. Столкновения продолжаются. В боях были убиты три смертника", — передает агентство.

По сообщению агентства, в боях также ликвидировано большое число боевиков. Сейчас бои идут около деревень Хукумек (Hûkûmek), Мазрат аль-Хокомиях (Mazrat al-Hokomiyah) и Рояль (Royal). Кроме того, саперы SDF приступили к разминированию деревни Западный Кабаш (Garbi Kabash), ранее освобожденной от ИГ*.

В соседней Табке столкновения продолжаются в центре города – в районах Александрия (Alexandria) и Айед аль-Сагир (Ayed al-Sageer), а также около дамбы на реке Евфрат. Около 20 боевиков ИГ* ликвидированы.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года. Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

На днях SDF объявили о формировании Гражданской ассамблеи Ракки, которой перейдет управление одноименной провинции после освобождения от ИГ*. Сейчас ассамблея базируется на севере провинции, в городе Айн Иса, подконтрольном курдам.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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