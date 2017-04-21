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Война в Сирии
Война в Сирии

"Сирийские демократические силы" спасли 140 курдов-езидов в боях за Ракку

08:3121.04.2017
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© AFP 2017 / Delil SouleimanБойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фотоБойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В ходе операции "Сирийских демократических сил" (SDF) по освобождению сирийских городов Табка и Ракка от боевиков ИГ* спасены уже 140 курдов-езидов, в основном, женщин и детей, сообщила пресс-секретарь "Отрядов женской обороны" YPJ Несрин Абдалла.

"Операция "Гнев Евфрата" была начата, чтобы отомстить за женщин-езидов. Во время этой кампании наши силы спасли уже много женщин из рук бандитов", — цитирует пресс-секретаря YPJ курдское агентство Firat. По данным Несрин Абдаллы, в ходе операции спасены уже 140 езидов, в том числе 70 женщин и 64 ребенка. В частности, на днях SDF освободили еще троих женщин – 27-летнюю Селим Шидо (Selîme Sîdo), 20-летнюю Нидал Али (Nîdal Ali) и Бериван Ферман (Bêrîvan Ferman). Женщины были доставлены в Женский совет кантона Джизире для оказания им всей необходимой помощи. Сейчас власти кантона пытаются установить контакт с родственниками спасенных, чтобы передать их семьям.

По данным Патриотического союза Курдистана, после захвата боевиками ИГ* в 2014 году севера Сирии и Ирака, в частности, иракского региона Шенгал (Синджар), живущие здесь курды-езиды подверглись геноциду. Было убито около 5 тысяч человек, до 7 тысяч женщин и детей угнаны в рабство, а более 400 тысяч езидов стали беженцами. По данным мэра города Шенгала Махми Халил, в Ираке с 2015 по 2016 год найдены останки почти 1700 езидов, ставших жертвами террористов ИГ*.

Граница Сирии и северного Ирака. Архивное фото
© AP Photo / Seivan Selim
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Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года. Сейчас бои идут уже в городской черте города Табка. На север от Ракки SDF освободили уже несколько деревень. Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Также в SDF входят женские отряды YPJ ("Отряды защиты женщин"). Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

На днях SDF объявили о формировании Гражданской ассамблеи Ракки, которой перейдет управление одноименной провинции после освобождения от ИГ*. Сейчас ассамблея базируется на севере провинции, в городе Айн Иса, подконтрольном курдам.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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