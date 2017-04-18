Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Сирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, акцентировав необходимость укрепления режима прекращения боевых действий, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии. Акцентирована необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах", — говорится в сообщении.

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