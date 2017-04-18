Казахстан пытался привлечь арабские страны или ЕС к переговорам по Сирии

АСТАНА, 18 апр — РИА Новости. Казахстану принципиально важно расширить круг наблюдателей в Астанинском процессе по Сирии, вопрос активно обсуждается со странами-гарантами, поднимался в частности вопрос о о привлечении арабских стран или ЕС, заявил журналистам глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов.

"Перед странами-гарантами, в частности перед Россией, мы поднимали вопрос о возможности участия арабских стран, таких как Саудовская Аравия, Катар. С другой стороны мы очень заинтересованы, чтобы ЕС был проинформирован о ходе Астанинского процесса", — добавил Кайрат Абдрахманов журналистам.

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