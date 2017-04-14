Мирный процесс в действии: сирийские беженцы возвращаются в свои дома

ЛАТАКИЯ (Сирия), 14 апр — РИА Новости. Благодаря развитию мирного процесса в Сирии многие беженцы получили возможность вернуться домой — в свои деревни и села. Крупнейший в Латакии лагерь беженцев практически опустел: вместо двух тысяч семей теперь тут живет всего около 75.
Самый большой во всей провинции Латакия лагерь беженцев находился в спортивном комплексе имени Хафеза Асада. Когда-то, в 1987 году, здесь даже прошли Средиземноморские игры – аналог Олимпиады, в которых участвуют только страны Средиземного моря. С началом войны в Сирии его площадки дали временный приют беженцам со всей Сирии.
Но в последнее время спорткомплекс снова опустел – благодаря мирному процессу беженцы начали возвращаться в свои деревни.
"Здесь жили 1500 и даже две тысячи семей. Сейчас осталось 75", — говорит комендант лагеря Хайдар Маши. По его словам, особенно много беженцев смогли вернуться в свои родные дома после освобождения от боевиков Алеппо.
"Сейчас жильцы нашего лагеря ждут освобождения провинции Идлиб, тогда они тоже смогут уехать", — сказал Хайдар Маши.
Корреспонденты посетили несколько деревень на севере провинции Латакия, куда смогли вернуться внутренне перемещенные лица. Деревни находятся неподалеку от печально известного города Сальма, который долго был под боевиками "Джебхат ан-Нусры"* и "Ахрар аш-Шам". На каждом шагу постоянно попадаются признаки того, что еще недавно здесь были бои — следы от пуль на стенах, сгоревшие дома, гильзы и обломки ракет, которыми играют детишки. Но мирные жители потихоньку делают ремонт и возвращаются.
"Мы жили дружно, тут были и мусульмане, и христиане. Но потом пришли боевики, стали делить всех на "своих" и "чужих". Люди стали убегать, 360 семей из наших деревень жили в лагерях беженцев", — рассказал местный шейх Иад Юсеф Хазаль. Затем, по его словам, сирийской армии благодаря помощи российских ВКС удалось выгнать исламистов. Люди начали возвращаться, заниматься ремонтом.
В деревне Хамбуши мы встречаем одного из вернувшихся — мужчину по имени Рамез Бадиа Селим. Боевики вырезали почти всю его семью — жену, отца, тетю и троих братьев. С двумя детьми Рамезу удалось бежать на побережье, он прожил в лагере 8 месяцев. Теперь вернулся домой.
"У меня был большой дом, потому что была большая семья", — показывает он развалины. Сейчас Рамез живет с детьми в маленьком доме по соседству. Там он тоже делает ремонт.
История еще одной местной девушки более трагична — молодая женщина Раван Даруиш из деревни Нбате вместе со своими соседями попала в плен боевиков. В провинции Идлиб она провела долгих три года, и только в феврале сирийским властям удалось выменять Раван и еще 53 человека на такое же количество пленных боевиков. Сейчас девушка постепенно адаптируется к мирной жизни.
По оценке начальника Центра по примирению враждующих сторон Алексея Кима, ситуация по беженцам и переселенцам меняется в Сирии в лучшую сторону. "Люди возвращаются в свои дома, они верят в Центр примирения, верят в правительство, и надеются, что мирный процесс будет продолжаться", — говорит он. По его словам, "за время своей работы, а это уже 14 месяцев, центр обеспечил возвращение домой 19 тысяч человек". Только сегодня (в четверг) Центр обеспечил возвращение 41 семьи, из них 35 детей.
"Мы уже практически не оказываем помощь в лагерях, а идем целенаправленно по тем населенным пунктам, куда вернулось наибольшее количество беженцев. Лагеря, конечно, остаются, особенно на территории Манбиджа, Африна — туда мы доставляем помощь именно в лагеря беженцев. Но в остальных провинциях помощь идет прежде всего в населенные пункты, освобожденные от боевиков", — говорит Алексей Ким.
На фото: учитель проводит урок для детей в бомбоубежище деревни Tramla, в провинции Идлиб.
На фото: учитель проводит урок для детей в бомбоубежище деревни Tramla, в провинции Идлиб.
На фото: урок для детей в бомбоубежище деревни Tramla, в провинции Идлиб.
На фото: девочки сидят за партой в одной из школ в Дамаске.
"Как правило, мы доставляем гуманитарную помощь, оказываем медицинскую помощь населенным пунктам, которые освобождены от боевиков. Этому предшествует большая работа — офицеры Центра выезжают сначала в населенный пункт, определяют количество живущих там людей, количество людей, которым необходимо оказать медицинскую помощь. После этого формируется гуманитарный груз и направляется в эти села. Помощь мы распределяем адресно — каждому человеку выдается пакет с набором продуктов, чтобы досталось всем жителям", — объяснил начальник Центра.
По его словам, только за апрель Центр провел 76 гуманитарных акций и обеспечил проводку семи гуманитарных конвоев ООН. "А всего за весь период работы центра было организовано 1057 гуманитарных акций", — добавил начальник Алексей Ким.
* Террористическая группировка, запрещена в России.
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