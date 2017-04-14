Мирный процесс в действии: сирийские беженцы возвращаются в свои дома

ЛАТАКИЯ (Сирия), 14 апр — РИА Новости. Благодаря развитию мирного процесса в Сирии многие беженцы получили возможность вернуться домой — в свои деревни и села. Крупнейший в Латакии лагерь беженцев практически опустел: вместо двух тысяч семей теперь тут живет всего около 75.

Самый большой во всей провинции Латакия лагерь беженцев находился в спортивном комплексе имени Хафеза Асада. Когда-то, в 1987 году, здесь даже прошли Средиземноморские игры – аналог Олимпиады, в которых участвуют только страны Средиземного моря. С началом войны в Сирии его площадки дали временный приют беженцам со всей Сирии.

Но в последнее время спорткомплекс снова опустел – благодаря мирному процессу беженцы начали возвращаться в свои деревни.

"Здесь жили 1500 и даже две тысячи семей. Сейчас осталось 75", — говорит комендант лагеря Хайдар Маши. По его словам, особенно много беженцев смогли вернуться в свои родные дома после освобождения от боевиков Алеппо.

"Сейчас жильцы нашего лагеря ждут освобождения провинции Идлиб, тогда они тоже смогут уехать", — сказал Хайдар Маши.

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Сирийские беженцы в Измире

Корреспонденты посетили несколько деревень на севере провинции Латакия, куда смогли вернуться внутренне перемещенные лица. Деревни находятся неподалеку от печально известного города Сальма, который долго был под боевиками "Джебхат ан-Нусры"* и "Ахрар аш-Шам". На каждом шагу постоянно попадаются признаки того, что еще недавно здесь были бои — следы от пуль на стенах, сгоревшие дома, гильзы и обломки ракет, которыми играют детишки. Но мирные жители потихоньку делают ремонт и возвращаются.

"Мы жили дружно, тут были и мусульмане, и христиане. Но потом пришли боевики, стали делить всех на "своих" и "чужих". Люди стали убегать, 360 семей из наших деревень жили в лагерях беженцев", — рассказал местный шейх Иад Юсеф Хазаль. Затем, по его словам, сирийской армии благодаря помощи российских ВКС удалось выгнать исламистов. Люди начали возвращаться, заниматься ремонтом.

В деревне Хамбуши мы встречаем одного из вернувшихся — мужчину по имени Рамез Бадиа Селим. Боевики вырезали почти всю его семью — жену, отца, тетю и троих братьев. С двумя детьми Рамезу удалось бежать на побережье, он прожил в лагере 8 месяцев. Теперь вернулся домой.

"У меня был большой дом, потому что была большая семья", — показывает он развалины. Сейчас Рамез живет с детьми в маленьком доме по соседству. Там он тоже делает ремонт.

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Сирийский беженец в Измире

История еще одной местной девушки более трагична — молодая женщина Раван Даруиш из деревни Нбате вместе со своими соседями попала в плен боевиков. В провинции Идлиб она провела долгих три года, и только в феврале сирийским властям удалось выменять Раван и еще 53 человека на такое же количество пленных боевиков. Сейчас девушка постепенно адаптируется к мирной жизни.

По оценке начальника Центра по примирению враждующих сторон Алексея Кима, ситуация по беженцам и переселенцам меняется в Сирии в лучшую сторону. "Люди возвращаются в свои дома, они верят в Центр примирения, верят в правительство, и надеются, что мирный процесс будет продолжаться", — говорит он. По его словам, "за время своей работы, а это уже 14 месяцев, центр обеспечил возвращение домой 19 тысяч человек". Только сегодня (в четверг) Центр обеспечил возвращение 41 семьи, из них 35 детей.

"Мы уже практически не оказываем помощь в лагерях, а идем целенаправленно по тем населенным пунктам, куда вернулось наибольшее количество беженцев. Лагеря, конечно, остаются, особенно на территории Манбиджа, Африна — туда мы доставляем помощь именно в лагеря беженцев. Но в остальных провинциях помощь идет прежде всего в населенные пункты, освобожденные от боевиков", — говорит Алексей Ким.

"Как правило, мы доставляем гуманитарную помощь, оказываем медицинскую помощь населенным пунктам, которые освобождены от боевиков. Этому предшествует большая работа — офицеры Центра выезжают сначала в населенный пункт, определяют количество живущих там людей, количество людей, которым необходимо оказать медицинскую помощь. После этого формируется гуманитарный груз и направляется в эти села. Помощь мы распределяем адресно — каждому человеку выдается пакет с набором продуктов, чтобы досталось всем жителям", — объяснил начальник Центра.

По его словам, только за апрель Центр провел 76 гуманитарных акций и обеспечил проводку семи гуманитарных конвоев ООН. "А всего за весь период работы центра было организовано 1057 гуманитарных акций", — добавил начальник Алексей Ким.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

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