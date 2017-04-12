Трамп раскритиковал Россию за поддержку сирийских властей

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство поддержкой, которую Россия оказывает сирийскому правительству.

"(Президент России Владимир) Путин поддерживает человека (президента Сирии Башара Асада — ред.), который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", — сказал Трамп в интервью Fox Business

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "декламирование мантр" о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта. Для поиска его мирного разрешения были запущены женевский процесс и астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского. Песков подчеркнул, что поиск решения должен вестись именно в рамках этих процессов, альтернативы которым нет.

Россия наносит удары в Сирии по террористам по запросу властей страны. Коалиция во главе США действует в Ираке и Сирии, причем в Сирии она не согласовывает свои действия с правительством страны.

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