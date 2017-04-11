Запад уважает интересы России в Сирии, заявил Джонсон
ЛОНДОН, 11 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Запад хочет видеть Россию участницей политического процесса в Сирии и процедуры передачи власти новому правительству САР, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
"Конечно, все понимают, что у России есть политические и стратегические интересы в Сирии. Ко всему этому будет уважительное отношение. Но в то же время России необходим выход из сложившейся в Сирии катастрофы. Мы хотели бы видеть Россию вовлеченной в политический процесс, в передачу власти новому правительству Сирии. Я думаю, что с таким предложением (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон поедет в Москву. И оно довольно солидное", — сказал Джонсон в интервью Sky News
в Италии во время министерской встречи стран G7.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>