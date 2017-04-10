Россия не будет использовать ВКС против ракет США в Сирии, заявил Джабаров

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия не намерена использовать свои Воздушно-космические силы против ракет США, если Вашингтон пойдёт на новые ракетные атаки по Сирии, но Вашингтону должны отбросить амбиции и эмоции в сирийском вопросе, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Представитель Белого дома Шон Спайсер несколькими часами ранее заявил, что США не исключают новых ударов по Сирии в случае новых химических атак.

"Нет, мы не будем этого делать", — ответил Джабаров на вопрос, могут ли российские Воздушно-космические силы оказать поддержку сирийский вооруженным силам, чтобы не допустить попадания американских ракет по сирийской территории.

"Нам нельзя втягиваться в вооружённое противостояние, это грозит масштабной войной", — добавил он.

Вместе с тем сенатор призвал Вашингтон "отбросить амбиции и не предаваться эмоциям" в сирийском вопросе. "Особенно не стоит предаваться эмоциям дочери президента США", — добавил Джабаров.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии. После удара по сирийской авиабазе Иванка Трампа написала, что гордится решением отца.