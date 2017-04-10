СМИ узнали о роли дочери Трампа в его решении нанести удар по Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дочь президента США Иванка Трамп в значительной мере повлияла на его решение о ракетных ударах по Сирии, сообщает The Independent со ссылкой на источники в дипломатических кругах Великобритании.

Как отмечает издание, посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок направил премьер-министру Терезе Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону документ, в котором сообщалось, что Дональд Трамп был "глубоко потрясен" новостями о химических атаках в Сирии.

Однако, как сообщают источники газеты, в заметках дипломата также говорится о том, что позиция Иванки "оказала значительное влияние на Овальный кабинет", и в связи с этим реакция президента США оказалась "сильнее, чем ожидалось".

Ранее Иванка написала в Twitter, что гордится отцом, приказавшим нанести ракетные удары по Сирии.

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Вашингтоне бездоказательно утверждают, что с этого аэродрома ранее была проведена химатака в провинции Идлиб. По информации Пентагона, по авиабазе с эсминцев "Росс" и "Портер" были выпущены 59 крылатых ракет.