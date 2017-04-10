Назарбаев заявил, что Казахстан равноудален от сторон конфликта в Сирии

АСТАНА, 10 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Астана была выбрана площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии из-за того, что республика равноудалена от всех сторон конфликта.

"Мы предоставили возможность встречаться конфликтующим сторонам — сирийской оппозиции и правительству, и тем, кто участвует (в переговорах) — Россия, Иран, Турция. По их просьбе проходят несколько серий таких встреч. На самом деле на астанинской площадке участвуют все те, кто не участвовал в Женеве, особенно со стороны оппозиции", — сказал Назарбаев в интервью телеканалу "Мир", фрагменты которого приводит госагентство "Казинформ".

Как отметил президент, "мы посчитали, что Казахстан равноудален или имеет одинаковое отношение ко всем сторонам конфликта, потому мы предложили и создали условия для таких переговоров".

"Без совместной тесной работы всех государств, заинтересованных в победе над Исламским государством (ИГ, запрещена в РФ), и борьбы с терроризмом решить проблему невозможно", — считает Назарбаев.

Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 3-4 мая. Пятый раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН завершился 31 марта.

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