Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии, затронув, в том числе, инцидент с химоружием в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии… В.Путин и Х. Рухани высказались за объективное, непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб", — говорится в сообщении.

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