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Война в Сирии
Война в Сирии

Мирные жители рассказали о последствиях атаки США на авиабазу в Сирии

13:2209.04.2017
(обновлено: 13:26 09.04.2017)
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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ШАЙРАТ (Сирия), 9 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. США нанесли в пятницу ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, его последствия распространились далеко за пределы военного объекта — в окрестных деревнях пострадали и погибли мирные граждане.

Корреспондент РИА Новости посетил сельскую больницу в деревне Шайрат, которая первая приняла и оказала помощь пострадавшим, и встретился с сельчанами, которые рассказали и показали последствия ракетного удара.

Подготовка

Ситуация в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© REUTERS/ Ammar Abdullah
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В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.

Прошло около суток, и сирийские военные уже готовы отправить первый самолет в воздух.

В ангаре номер "Н" подготовка идет полным ходом, технический персонал осматривает боевую машину, дозаправщик советского производства заглушает своим двигателем все вокруг.

Несколько военнослужащих ликвидируют последствия американской атаки — куски бетона от разрушенных неподалеку ангаров.

Найдя место в одной из машин, вместе с фотожурналистом РИА Новости Михаилом Воскресенским и сирийскими офицерами выезжаем на контрольный осмотр взлетно-посадочной полосы.

"Все в порядке. Можно выводить машину на полосу и взлетать. С Богом", — передает по рации старший офицер.

© Ruptly
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Первые полеты

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Рыжий Су-22 уже выруливает из своего укрытия и начинает движение. Получив разрешение на взлет, боевая машина начинает разгоняться и в одно мгновение уходит в небо.

Солдаты и офицеры аплодируют, напряжение на лицах исчезло. Летчик, сделав разворот, поприветствовал присутствующих на авиабазе, пролетев на сверхнизкой высоте, и скрылся за горизонтом.

Генерал докладывает в штаб, что база Шайрат готова к выполнению задач, и меньше чем через час в небо поднимается близнец первопроходца. С различным интервалом уходят еще несколько. А в это время встречаем полковника, который первым поднял свою машину в воздух.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе

Проснулись в ужасе

Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Написав новости и сделав снимки знаменательного события, по просьбе командующего авиабазой покидаем военный объект и отправляемся в окрестные деревни для встречи с жителями.

"В нашей деревне пострадала школа, сельская больница приняла первых пострадавших, ущерб нанесен множеству домов, жители напуганы — ведь удар может быть не последним", — говорит староста деревни Шайрат Мохаммад Ростомаи и, садясь на мопед, сопровождает к школе.

У школы встречает директор Ходр. "Смотрите, какой-то снаряд прилетел прямо к входу в школу. Все окна выбиты. У меня дома вылетели оконные рамы, поранив дочь. Слава Богу, царапины не глубокие, больше испуга. А у соседки так вообще кровь из ушей потекла, ее увезли на скорой в Хомс", — рассказывает директор, открывая класс за классом и показывая повреждения.

На некоторых партах блестят острые осколки стекла, вонзившиеся глубоко в дерево. "Слава Богу, это произошло не в учебное время", — отмечает Ходр.

Покидая школу, местная ребятня предлагает показать, куда прилетело диковинное железо.

Объезжая различные дома и сады, находим осколки металла и воронки. В домах, как и в школе, выбиты окна. Во дворе дома находим широкую и длинную траншею.

"Еще сегодня утром здесь лежала неразорвавшаяся ракета, разломанная пополам. Пришли военные и забрали", — показывая пальцем на траншею, говорит старик, живущий в доме.

© Ruptly
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Больница

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Сельская больница оказалась совсем небольшим домиком, скорее поликлиника. У крыльца встречает медперсонал. Старший врач объяснил, что больница частная, но все для оказания помощи в ней есть.

"Медикаментов и рук хватило. Раненых начали привозить практически сразу после удара по базе. Всего 22 человека, и в нашей деревне погибли семь человек. Односельчане самостоятельно приходили сдавать кровь, ее потребовалось немало", — рассказывает старший медперсонала.

Сотрудник больницы добавляет, что в Шайрат приехали машины скорой помощи из Хомса, прислали свои машины и Красный полумесяц и гражданская оборона.

Треть поступивших в больницу пациентов были больше шокированы и напуганы, у них были зафиксированы удушье, легкая контузия и другие симптомы.

"Остальным была оказана вся возможная помощь. Особенно беспокоились за тех, у кого рваные раны, но их успели доставить в итоге в городскую больницу. Погибших забрали сразу в Хомс", — рассказывает о пятнице медработник.

Удар США по базе ВВС Сирии Шайрат
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости. ВМС США
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Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Аэродром Шайрат в Хомс, Сирия
© REUTERS/ DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
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Было страшно

Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Возле больницы на выходе ждет директор и несколько ребятишек.

"Та ночь была страшная как ад, казалось, дом трясло, и я боялся, что потолок упадет на меня, но папа меня укрыл, и мы вышли на веранду всей семьей", — говорит мальчик лет 14, он отделался сильным испугом.

"Да. Всем было страшно, и в соседних деревнях такая же ситуация. И может, ударят еще. Но мы уже шесть лет живем в войне, и никакие американцы не заставят нас покинуть нашу землю. А если этот (президент США Дональд — ред.) Трамп хочет помочь сирийскому народу, то пусть оставит Сирию в покое и заберет своих террористов к себе", — с отчаянием в глазах говорит директор Ходр, пытаясь уговорить остаться на чай.

Военные США атаковали авиабазу Сирии. Кадры нанесения ракетного удара
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Война в Сирии
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