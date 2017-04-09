Мирные жители рассказали о последствиях атаки США на авиабазу в Сирии

ШАЙРАТ (Сирия), 9 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. США нанесли в пятницу ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, его последствия распространились далеко за пределы военного объекта — в окрестных деревнях пострадали и погибли мирные граждане.

Корреспондент РИА Новости посетил сельскую больницу в деревне Шайрат, которая первая приняла и оказала помощь пострадавшим, и встретился с сельчанами, которые рассказали и показали последствия ракетного удара.

Подготовка

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.

Прошло около суток, и сирийские военные уже готовы отправить первый самолет в воздух.

В ангаре номер "Н" подготовка идет полным ходом, технический персонал осматривает боевую машину, дозаправщик советского производства заглушает своим двигателем все вокруг.

Несколько военнослужащих ликвидируют последствия американской атаки — куски бетона от разрушенных неподалеку ангаров.

Найдя место в одной из машин, вместе с фотожурналистом РИА Новости Михаилом Воскресенским и сирийскими офицерами выезжаем на контрольный осмотр взлетно-посадочной полосы.

"Все в порядке. Можно выводить машину на полосу и взлетать. С Богом", — передает по рации старший офицер.

Первые полеты



Рыжий Су-22 уже выруливает из своего укрытия и начинает движение. Получив разрешение на взлет, боевая машина начинает разгоняться и в одно мгновение уходит в небо.

Солдаты и офицеры аплодируют, напряжение на лицах исчезло. Летчик, сделав разворот, поприветствовал присутствующих на авиабазе, пролетев на сверхнизкой высоте, и скрылся за горизонтом.

Генерал докладывает в штаб, что база Шайрат готова к выполнению задач, и меньше чем через час в небо поднимается близнец первопроходца. С различным интервалом уходят еще несколько. А в это время встречаем полковника, который первым поднял свою машину в воздух.

Проснулись в ужасе



Написав новости и сделав снимки знаменательного события, по просьбе командующего авиабазой покидаем военный объект и отправляемся в окрестные деревни для встречи с жителями.

"В нашей деревне пострадала школа, сельская больница приняла первых пострадавших, ущерб нанесен множеству домов, жители напуганы — ведь удар может быть не последним", — говорит староста деревни Шайрат Мохаммад Ростомаи и, садясь на мопед, сопровождает к школе.

У школы встречает директор Ходр. "Смотрите, какой-то снаряд прилетел прямо к входу в школу. Все окна выбиты. У меня дома вылетели оконные рамы, поранив дочь. Слава Богу, царапины не глубокие, больше испуга. А у соседки так вообще кровь из ушей потекла, ее увезли на скорой в Хомс", — рассказывает директор, открывая класс за классом и показывая повреждения.

На некоторых партах блестят острые осколки стекла, вонзившиеся глубоко в дерево. "Слава Богу, это произошло не в учебное время", — отмечает Ходр.

Покидая школу, местная ребятня предлагает показать, куда прилетело диковинное железо.

Объезжая различные дома и сады, находим осколки металла и воронки. В домах, как и в школе, выбиты окна. Во дворе дома находим широкую и длинную траншею.

"Еще сегодня утром здесь лежала неразорвавшаяся ракета, разломанная пополам. Пришли военные и забрали", — показывая пальцем на траншею, говорит старик, живущий в доме.

Больница

Сельская больница оказалась совсем небольшим домиком, скорее поликлиника. У крыльца встречает медперсонал. Старший врач объяснил, что больница частная, но все для оказания помощи в ней есть.

"Медикаментов и рук хватило. Раненых начали привозить практически сразу после удара по базе. Всего 22 человека, и в нашей деревне погибли семь человек. Односельчане самостоятельно приходили сдавать кровь, ее потребовалось немало", — рассказывает старший медперсонала.

Сотрудник больницы добавляет, что в Шайрат приехали машины скорой помощи из Хомса, прислали свои машины и Красный полумесяц и гражданская оборона.

Треть поступивших в больницу пациентов были больше шокированы и напуганы, у них были зафиксированы удушье, легкая контузия и другие симптомы.

"Остальным была оказана вся возможная помощь. Особенно беспокоились за тех, у кого рваные раны, но их успели доставить в итоге в городскую больницу. Погибших забрали сразу в Хомс", — рассказывает о пятнице медработник.

Было страшно



Возле больницы на выходе ждет директор и несколько ребятишек.

"Та ночь была страшная как ад, казалось, дом трясло, и я боялся, что потолок упадет на меня, но папа меня укрыл, и мы вышли на веранду всей семьей", — говорит мальчик лет 14, он отделался сильным испугом.

"Да. Всем было страшно, и в соседних деревнях такая же ситуация. И может, ударят еще. Но мы уже шесть лет живем в войне, и никакие американцы не заставят нас покинуть нашу землю. А если этот (президент США Дональд — ред.) Трамп хочет помочь сирийскому народу, то пусть оставит Сирию в покое и заберет своих террористов к себе", — с отчаянием в глазах говорит директор Ходр, пытаясь уговорить остаться на чай.