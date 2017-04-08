Трамп объяснил, почему взлетная полоса базы Шайрат уцелела после удара

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил в Twitter, почему взлетно-посадочная полоса авиабазы Шайрат в Сирии уцелела после американского ракетного удара.

"Причина, по которой удары обычно не наносятся по взлетно-посадочным полосам, заключается в том, что их можно легко и без затрат починить", — заявил он.

The reason you don't generally hit runways is that they are easy and inexpensive to quickly fix (fill in and top)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2017

​В ночь на 7 апреля с американских эсминцев "Росс" и "Портер" были выпущены 59 крылатых ракет по авиабазе сирийских ВВС Шайрат. В результате погибли, по разным данным, от четырех до десяти сирийских военнослужащих, уничтожены шесть самолетов МиГ-23, склад, столовая, учебный корпус и радиолокационная станция.

Спустя сутки вылеты с аэродрома возобновились.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что взлетно-посадочная полоса аэродрома осталась пригодна для использования, однако, по его словам, она не была целью удара.

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