МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома "Шайрат" спустя сутки после американского ракетного удара, передает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на своего корреспондента.

"Военный самолет Су-22 вылетел с аэродрома Шайрат в пригороде Хомса", — сообщил канал через Twitter.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

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