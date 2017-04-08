"Хорошо представили США": Трамп похвалил военных за ракетный удар по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил американских военных за то, что они хорошо представили страну во время атаки на Сирию.

"Поздравляю наших замечательных военнослужащих мужчин и женщин с тем, что так хорошо представили США и мир во время атаки на Сирию", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2017 г.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Руки прочь от Сирии – в США прошли протесты против авиаудара по базе "Шайрат"

Американские ВМС в ночь на 7 апреля выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Трамп заявил, что отдал приказ об ударе в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой Вашингтон бездоказательно обвиняет сирийские власти. Удар был нанесен для предотвращения распространения химоружия и отвечает жизненным интересам США, подчеркнул американский президент. Российский лидер Владимир Путин назвал американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства.