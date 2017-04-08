Конашенков советует отправить на базу Шайрат экспертов

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Единственный способ доказать, что на сирийской базе "Шайрат", по которой США нанесли удар, было химическое оружие, это отправить туда экспертов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Единственным способом получения и представления всему мировому сообществу каких-либо объективных доказательств якобы наличия на "Шайрате" отравляющих веществ является направление туда миссии профессиональных экспертов", — сказал Конашенков.
Губернатор Хомса сообщал, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
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