Глава МИД Великобритании поддержал удар США по аэродрому в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter, что поддерживает удар США в Сирии и находится в постоянном контакте с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Returning to UK after good talks w/Greek PM. Fully support US action after deplorable chemical attacks. In regular contact w/Rex Tillerson— Boris Johnson (@BorisJohnson) 7 апреля 2017 г.
"Возвращаюсь в Великобританию после хороших переговоров с премьер-министром Греции (Алексисом Ципрасом). Полностью поддерживаю акцию США после достойной сожаления химатаки. В постоянном контакте с Рексом Тиллерсоном", — написал Джонсон.
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.
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