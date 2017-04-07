Глава МИД Великобритании поддержал удар США по аэродрому в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter, что поддерживает удар США в Сирии и находится в постоянном контакте с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Returning to UK after good talks w/Greek PM. Fully support US action after deplorable chemical attacks. In regular contact w/Rex Tillerson — Boris Johnson (@BorisJohnson) 7 апреля 2017 г.

​"Возвращаюсь в Великобританию после хороших переговоров с премьер-министром Греции (Алексисом Ципрасом). Полностью поддерживаю акцию США после достойной сожаления химатаки. В постоянном контакте с Рексом Тиллерсоном", — написал Джонсон.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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