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Война в Сирии
Война в Сирии

Эрдоган об ударе США в Сирии: надеемся, это только начало

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (239)
15:3107.04.2017
(обновлено: 15:57 07.04.2017)
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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АНКАРА, 7 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приветствует удар США по авиабазе в Сирии, но не считает его достаточным и рассчитывает на продолжение операции.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Песков рассказал о реакции Путина на удар США по сирийской авиабазе
"Мы приветствуем эту операцию. Я следил за ней с четырех часов утра. Но нам не кажется это достаточным. Желаю, чтобы этот шаг США был только началом. Теперь мы будем всегда защищать мирных жителей Сирии. Все свои возможности мы используем для защиты угнетаемых", — сказал Эрдоган на митинге в Хатае в пятницу. Трансляцию ведет телеканал NTV.

Он добавил, что настало время создать в Сирии бесполетную зону площадью 4-5 тысяч квадратных километров, на чем давно настаивает Анкара.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Советник Трампа рассказал, как США приняли решение о ракетном ударе в Сирии
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе
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Война в Сирии
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Максим Т
Да, следующий объект - дворец эрдогана в Турции.
16:20
07.04.2017
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Денис Шустров
Вернуть все санкции против Анкары!!!! И вернуть на очень очень долго и ужесточать при любой возможности!!! Вот же и вправду двуличное г....
15:40
07.04.2017
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