В Минобороны объяснили, как устроена российская система ПВО в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российская система ПВО в Сирии организована по принципу объектового прикрытия, а системы С-400, С-300 и комплекс "Панцирь-С1" обеспечивают защиту с воздуха пунктов базирования, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что системы ПВО С-400 и "Панцирь" гарантированно прикрывают российскую авиагруппу на аэродроме "Хмеймим". Еще одна развернутая в Сирии группировка ПВО С-300 и "Панцирь" защищает пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Эсминцы Ross и Porter, находящиеся в акватории Средиземного моря, выпустили 59 ракет "Томагавк".

В Пентагоне уверяют, что предупредили российских коллег о готовящемся ударе и "старались изо всех сил, чтобы избежать поражения российских военных на базе, не нанося никаких ударов по тем ее частям, где русские могли присутствовать", сообщает Рейтер

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