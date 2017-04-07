Вашингтон известил Париж об операции США в Сирии до ее начала, сообщают СМИ

ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Руководство Франции, в том числе президент республики Франсуа Олланд, было оповещено о готовящемся США ракетном ударе по сирийскому аэродрому, передает в пятницу телеканал BFMTV.
Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, находящийся с визитом в Мавритании, заявил, что удар США по базе в Сирии является предупреждением для сирийского правительства. По словам Эйро, Иран и РФ должны понять, что поддерживать сирийского президента Башара Асада бессмысленно. В то же время глава МИД заявил, что Париж не стремится к конфронтации с Москвой или Тегераном.
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