Вашингтон известил Париж об операции США в Сирии до ее начала, сообщают СМИ

ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Руководство Франции, в том числе президент республики Франсуа Олланд, было оповещено о готовящемся США ракетном ударе по сирийскому аэродрому, передает в пятницу телеканал BFMTV.

В то же время Елисейский дворец не сообщал о каких-то изменениях в графике главы государства. На пятницу у него запланирована поездка в Ардеш. Информации о проведении внеочередного заседания совета безопасности страны не поступало.

Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, находящийся с визитом в Мавритании, заявил, что удар США по базе в Сирии является предупреждением для сирийского правительства. По словам Эйро, Иран и РФ должны понять, что поддерживать сирийского президента Башара Асада бессмысленно. В то же время глава МИД заявил, что Париж не стремится к конфронтации с Москвой или Тегераном.

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