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Война в Сирии
Война в Сирии

"Топор войны" Трампа: США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе

Сюжет:
Американский удар по Сирии (68)
07:3207.04.2017
(обновлено: 08:12 07.04.2017)
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Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. США в ночь на пятницу впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики.

Сирийские источники сообщили о погибших. Губернатор Хомса Талаль аль-Баррази рассказал, что после авиаудара начался пожар, пострадали несколько человек. У властей пока нет точной информации о числе погибших и раненых.

Тель-Авив. Израиль
© Flickr/ Claire Gribbin
Израиль полностью поддерживает американский удар по базе в Сирии
По данным американской стороны, на авиабазе могли находиться и российские военные. Минобороны эту информацию пока не комментирует.

Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в провинции Идлиб. Тем самым действующий американский президент переступил черту, которую не решался переступить его предшественник Барак Обама, ограничивавшийся военной поддержкой сирийской оппозиции.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых. Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения и возложило ответственность за случившееся на боевиков и их покровителей.

Посол США в Москве Майкл Макфол. Архивное фото
© AP Photo/ Misha Japaridze
Экс-посол США в России назвал ракетный удар США по Сирии "приемлемым"
Минобороны сообщило, что сирийская авиация нанесла удар на окраине Хан-Шейхуна по складу боеприпасов террористов. Там находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Инцидент уже расследуют ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали выводов о возможных виновниках произошедшего.

Запасы химоружия вывезли из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Массированный удар

Истребитель ВВС Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Stringer
Сирийская армия использовала базу, по которой ударили США, в борьбе с ИГ*
По официальной информации Пентагона, удар был нанесен по авиабазе Шайрат ВВС Сирии в 4.40 по местному времени (3.40 мск) из акватории Средиземного моря с эсминцев Ross и Porter. Было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk. Этот удар США наносили самостоятельно, без участия союзников.

"Авиабаза Шайрат использовалась для хранения химического оружия и для (целей — ред.) сирийских ВВС. По оценке разведывательного сообщества США, самолеты с Шайрат провели атаку с использованием химического оружия 4 апреля. Удар (США — ред.) был нанесен для сдерживания (сирийского — ред.) режима от нового использования химического оружия", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

"Мы оцениваем результаты удара. Первоначальные данные указывают на то, что в результате удара сирийским самолетам и поддерживающей инфраструктуре на базе Шайрат были причинены серьезные разрушения. Это снизило способность сирийского правительства применять химоружие", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Город Хомс. Сирия. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Лоцман
Советник Трампа: США считают, что на атакованной базе якобы был зарин
Кроме того, в Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве сообщили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

"США сохраняют широкий спектр военных вариантов", — сказал РИА Новости представитель Пентагона в ответ на вопрос о возможности дальнейших ударов в Сирии.

Сместить Асада

Сирия. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar
Макмастер: США пытались минимизировать риски для российских военных
О том, что США готовы пойти на военные меры стало понятно уже в среду, когда Трамп заявил, что пересмотрел свое отношение к президенту Сирии, который, по его словам, атакой на мирных жителей "перешел многие границы".

Вскоре после военной операции Трамп выступил со специальным обращением. Его речь американские телеканалы транслировали в записи, хотя обычно президенты США по таким поводам выступали в прямом эфире.

"Он (Асад — ред.) нарушил конвенцию ООН по химическому оружию", — заявил Трамп.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo/ Alex Brandon
Тиллерсон: Вашингтон не общался с Москвой перед и после удара по Сирии
Также он вновь обвинил президента Сирии в том, что тот "задушил" жизни беспомощных мужчин, женщин и детей, совершив против них химическую атаку.

"Жизненным интересам Соединенных Штатов является предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия. Нет сомнений, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и многие резолюции СБ ООН. Все недавние попытки изменить поведение Асада потерпели драматическую неудачу", — заявил президент США.

Военнослужащие Сирийской Арабской Республики. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Россия планирует сделать заявление из-за американских ударов по Сирии
"Кризис беженцев продолжает углубляться, и ситуация в регионе продолжает дестабилизироваться, угрожая США и их партнерам", — констатировал он.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон, впервые после официальных заявлений Вашингтона, что вопрос будущего Асада не стоит в повестки дня, заявил, что США будут использовать женевский процесс по Сирии, чтобы сместить сирийского президента. Именно этого долго добивалась предыдущая администрация Барака Обамы, за что ее критиковал тогда еще кандидат в президенты Трамп, который полагал, что США не должны слишком вмешиваться в дела других стран.

Пентагон
© Fotolia/ Sandra Manske
Пентагон: США сохраняют возможности в ведении военных действий в Сирии
По словам госсекретаря, Вашингтон не просил согласия Москвы на ракетный удар. Он также обвинил Россию в том, что она якобы не выполнила соглашение о ликвидации сирийского химоружия, достигнутое в 2013 году. Тиллерсон заявил, что Россия якобы "либо потворствовала, либо была некомпетентна в своей способности выполнить соглашение". По его словам, США с большой долей уверенности предполагают, что сирийские власти продолжали использовать нервно-паралитический газ зарин.

Наконец, по мнению Тиллерсона, авиаудар США по Сирии показывает готовность Трампа "предпринять решительные действия".

Мнения

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
В Американским сенате раскритиковали приказ Трампа об атаке в Сирии
Решительные действия Трампа вызвали в США в целом ожидаемую и положительную реакцию.

Так, известные "ястребы" сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм приветствовали удар и призвали "полностью вывести ВВС Сирии из боя" и создать в стране "безопасные зоны" для преодоления гуманитарного кризиса.

Со своей стороны член комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф выразил мнение, что США не намерены наносить новых ракетных ударов по Сирии.

"Сейчас нет намерения, чтобы было больше, чем один удар", — сказал Шифф в интервью телеканалу MSNBC.

Истребитель ВВС Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Stringer
Сенаторы Маккейн и Грэм призвали полностью "вывести из боя" ВВС Сирии
Однако сенатор-республиканец Рэнд Пол отметил, что Трамп должен был запросить разрешение американского конгресса для нанесения удара по военной базе в Сирии.

"Президент должен получать разрешение конгресса для проведения военных действий", — написал он в своем микроблоге в Twitter. По его словам, "хотя мы и осуждаем насилие в Сирии, США не подверглись нападению".

В свою очередь губернатор сирийской провинции Хомс Талял Барази заявил, что ракетный удар США служит целям "вооруженных террористических группировок" и "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), передает агентство Рейтер.

"Сирийское руководство и сирийская политика не изменятся. Этот удар был не первым и, я думаю, будет не последним", — заявил он в телефонном интервью сирийскому национальному телевидению.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
48 пользователей оставили 52 комментария
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Евгенй
и где же были наши С400?

получается, что МО давали пустые обещания, когда говорили, что будут сбивать!
07:44
07.04.2017
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Василий
Чем теперь США (Трамп) лучше ИГИЛ? Решили повторить косовский прецедент без санкций СБ ООН?... И, по какому праву США вмешивается во внутренние дела суверенного государства - САР?...
07:52
07.04.2017
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