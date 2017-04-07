Сирийская база Шайрат, атакованная США, была оплотом борьбы с ИГ*

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сирийская авиабаза "Шайрат" использовалась сирийскими властями и армией как важный форпост в борьбе с сирийской вооруженной оппозицией и с "Исламским государством"*. Точные потери и ущерб от удара США пока неизвестны, но представители сирийских властей уже заявили, что Америка нанесла серьезный ущерб делу борьбы с ИГ*.

Как сообщил РИА Новости один из сотрудников базы, "можно говорить, что она полностью уничтожена" после американского ракетного удара. По его словам, вся находившаяся на базе авиатехника вышла из строя.

Трудная судьба военных баз Сирии

До начала войны в Сирии в 2010 году страна располагала разветвленной сетью военных авиабаз – около двух десятков. Такая любовь к авиации, возможно, отчасти объяснялась тем, что предыдущий президент и отец нынешнего – Хафез Асад – сам в свое время был военным летчиком, а потом и командующим ВВС Сирии.

С началом войны некоторые из этих баз были захвачены повстанцами и исламистами. Затем от постоянного обстрела то боевиками, то правительственными войсками, они частично пришли в негодность. Например, на севере Сирии ведутся бои между ИГ* и курдами за авиабазу "Табка". На востоке ИГ* и сирийская армия сражаются за базу города Дейр-эз-Зор.

Тем выше стала роль тех баз, которые уцелели – в частности, на авиабазе "Хмеймим" находится группа российских ВКС, а "Шайрат" стала одним из оплотов сирийской армии и авиации.

"Шайрат" находится в центре Сирии, в провинции Хомс, в 40 километрах к юго-востоку от столицы провинции – одноименного города Хомс. База "воевала" все шесть лет конфликта, здесь, в частности, находятся военные вертолеты, самолеты МиГ-21, а также, по неподтвержденной информации, чешские учебно-боевые самолеты L-36. Всего более 15 боевых машин. Также на территории авиабазы были расположены склады с боеприпасами, которые, по свидетельству офицеров, были уничтожены в первую очередь.

Кроме того, появлялись сообщения, что российские ВКС использовали "Шайрат" как авиабазу подскока, отправляясь в район Пальмиры воевать с боевиками ИГ*. В момент атаки США на базе также могли находиться российские специалисты.

Война с исламистами на два фронта

Сирийская авиация использовала "Шайрат" для войны на два фронта, причем не только как авиабазу, но и как базу для сухопутных войск и склады.

К северу от базы ведутся бои с "вооруженной оппозицией" — по сути, исламистами, отличие которых от ИГ* только в том, что среди "оппозиции" больше сирийцев, а в ИГ* — иностранцев. Бои к северу от Хомса активизировались в начале апреля, когда исламисты перешли в наступление и окружили город Мхарде, населенный в основном сирийскими христианами. Можно только предполагать, что ждало бы жителей города в случае его захвата исламистами, но, к счастью, сирийской армии удалось их отогнать. Неделю назад дорога между Хомсом и Мхарде была разблокирована.

Именно в этой местности, но чуть севернее, за линией фронта, находится печально известный теперь город Хан-Шейхун, где 4 апреля от химического оружия погибли мирные жители. Оппозиция, конечно, поспешила обвинить в атаке официальный Дамаск, но возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, почему от атаки погибли не вооруженные мужчины, а мирные жители, в том числе дети. Во-вторых, действительно ли у Дамаска есть химическое оружие, если он уничтожил его (под контролем международных наблюдателей) еще в 2013 году. В-третьих, почему Дамаск, имея плохие отношения с западом, вообще решил применить химическое оружие, явно рискуя испортить свою репутацию еще сильнее. Да и в чем вообще была тактическая необходимость применять такое оружие, если ни до "атаки", ни после сирийская армия не вела никакого наступления на Хан-Шейхун.

К востоку от города Хомс и базы "Шейхун" сирийская армия воюет с ИГ* – именно там, в 145 километрах от Хомса, находится известная на весь мир Пальмира, которая уже дважды переходила из рук в руки. Административно Пальмира также относится к провинции Хомс, со столицей провинции ее связывает дорога. По последней информации, сейчас ИГ* находится всего в 9-10 километрах от Пальмиры. По сообщениям исламистов в twitter, почти одновременно с атаками США боевики ИГ* пошли в атаку на дорогу между Хомсом и Пальмирой.

"Это поддержка терроризм"

Губернатор провинции Талал Барази уже заявил РИА Новости, что американская атака на авиабазу является прямой поддержкой терроризма, так как удары нанесены по сирийской армии с целью ее ослабления в противостоянии ИГ*.

"Сирийская армия и вооруженные силы противостоят терроризму, особенно на востоке Хомса. И в последнее время достигнуты значительные успехи, были освобождены газовые месторождения и город Пальмира с окрестностями. Эта военная база к востоку от Хомса играет основную роль в поддержке боевых операций против ИГ*, особенно в восточной части Хомса", — сказал Барази по телефону.

"Это нападение — реальный международный террор. Нанесен материальный ущерб, однако рано говорить об оценках. И хочу подчеркнуть, что ущерба боевому духу нет — в том смысле, что Сирия, сирийская армия продолжит борьбу с терроризмом и война против террора продолжается в Сирии", — подчеркнул собеседник агентства.

Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что одновременно с ракетным ударом США боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на позиции сирийской армии на трассе Хомс-Фурклюс-Пальмира.

По его словам, террористы напали в районе 2.00 на позиции армии в районе дороги на отрезке Хомс-Шайрат и удерживали захваченную территорию более часа, пока не пришло подкрепление. На данный момент армия теснит боевиков от дороги вглубь пустыни.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По предварительным данным, результатом ракетного обстрела авиабазы Шайрат стала гибель пятерых человек, еще семеро получили ранения, сообщает телеканал Аль-Маядин со ссылкой на губернатора Хомса Талала Барази.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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