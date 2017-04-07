Источник: боевики ИГ* атаковали сирийских военных одновременно с ударом США

ДАМАСК, 7 апр — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* атаковали позиции сирийской армии на трассе Хомс-Фурклюс-Пальмира одновременно с ракетным ударом США по авиабазе Шайрат к востоку от Хомса, сообщил РИА Новости источник.

"Это совпадение, что боевики ИГ* напали на одну из позиций обороны трассы Хомс-Пальмира в одно время с ударом США по базе Шайрат?" – задался вопросом собеседник агентства.

По его словам, террористы начали штурм на участке Хомс-Шайрат около 2.00 и удерживали захваченную территорию более часа, пока правительственные войска не перебросили в этот район подкрепление. Сейчас армия теснит боевиков вглубь пустыни.

Губернатор провинции Хомс Талал Барази ранее сообщил РИА Новости, что база ВВС Шайрат является основной силой поддержки армии в борьбе против ИГ* в восточном Хомсе, в том числе и на Пальмирском направлении.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.

В ночь на пятницу США нанесли массированный удар по базе ВВС Сирии, всего было выпущено 59 ракет. Дональд Трамп назвал действия Вашингтона ответом на применение правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб.

Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, семеро получили ранения.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на объекте.

В Москве действия Вашингтона расценили как агрессию против суверенного государства. По мнению президента Владимира Путина, ракетный удар был нанесен под надуманным предлогом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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