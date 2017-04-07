Советник Трампа рассказал, как США приняли решение о ракетном ударе в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсуждал с членами Совета национальной безопасности страны различные варианты действий в Сирии, но в итоге выбрал ракетный удар, сообщил советник главы государства по нацбезопасности Герберт Макмастер.

"Было три варианта, которые мы обсуждали с президентом, и президент попросил нас остановиться на двух, проработать их, у него был ряд вопросов, на которые мы попытались ответить… После длительных обсуждений президент решил действовать", — заявил Макмастер, слова которого передает пресс-служба Белого дома.

"Мы взвесили риск, связанный с любыми военными действиями, с риском бездействия", — добавил советник.

В ночь на пятницу Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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