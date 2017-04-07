Минобороны Греции выступило против любого военного вмешательства в Сирии

АФИНЫ, 7 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. В министерстве национальной обороны Греции выступают против военного вмешательства в Сирию и призывают к диалогу, заявил РИА Новости источник в греческом военном ведомстве.

"Греция решительно выступает против любого военного вмешательства в Сирии. Она содействует диалогу и мирному сосуществованию", — заявил собеседник агентства, комментируя удары США по Сирии.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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