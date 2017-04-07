Трамп открыл ящик Пандоры, заявляют греческие СМИ

АФИНЫ, 7 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Действия США в Сирии ведут к непредсказуемым последствиям, американский президент Дональд Трамп открывает ящик Пандоры, пишут греческие СМИ об американском ракетном ударе по Сирии.

"Трамп, который "проклинал" вторжение в Сирию, сейчас его планирует", — пишет сайт военных новостей militaire.gr.

Как отмечается в комментарии, Трамп на протяжении всей предвыборной кампании шокировал международное общественное мнение многими своими взглядами.

"В том числе и греческое общественное мнение. Единственной темой, где он казался абсолютным реалистом, была внешняя политика. Трамп говорил, что он никогда не понимал, кого поддерживают США в таких странах, как Ливия и Сирия. Он публично спрашивал, почему Каддафи должен был быть свергнут и Ливия введена в хаос. Кажется, что все это очень быстро изменилось. Трамп, похоже, начинает свой первый поход и распорядился о наземной интервенции в Сирии", — пишет издание.

"Мы надеемся, что все это только угрозы и ничего более. В противном случае, он открывает ящик Пандоры", — говорится в комментарии.

Пуском 59 ракет "Томагавк" с двух американских авианосцев в Средиземном море по базе Шайрат в Сирии Трамп выполнил угрозу, что "что-то надо сделать с Асадом", пишет издание "Прото тема".

Оно цитирует заявление американского чиновника, что атака закончена, пока не будут приняты дальнейшие решения. "Он оставил открытыми все имеющиеся возможности для того, что произойдет дальше", — отмечает издание.

Трамп готов к "решительным мерам против чудовищных акций", цитирует newsbeast.gr госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"Нападение (на Сирию) было ответом американского президента Дональда Трампа на атаку ядовитым газом в Сирии, которую Вашингтон приписывает президенту Башару Асаду", — пишет CNN Greece.

"По приказу Трампа в 04.40 началось американское вторжение в Сирию", — пишет издание euro2day.gr.

Греческие СМИ задаются вопросом, что последует дальше. "Война США-Россия?" – спрашивает presspublica.gr.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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