Генсек НАТО осудил химатаку в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил атаку в сирийском Идлибе и призвал привлечь виновных к ответственности, говорится в его заявлении.

"Я осуждаю ужасные нападения в провинции Идлиб в Сирии, жертвами которых стали десятки человек, в том числе много детей, с использованием, как сообщается, химического оружия", — заявил Столтенберг.

Он отметил, что "это третье сообщение об использовании этого варварского оружия только за последний месяц". "Все виновные должны быть привлечены к ответственности", — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.

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