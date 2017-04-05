Джонсон заявил, что видел доказательства причастности Дамаска к химатакам

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что видел доказательства причастности режима сирийского президента Башара Асада к химической атаке в Идлибе, причем, по его словам, власти якобы сделали это при полном осознании происходящего.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

"Я не видел ничего, чтобы предположить, что это может быть что-то, кроме режима (Асада). Все доказательства, которые у меня есть и могут быть представлены, все доказательства, которые я видел, предполагают, что это сделал режим Асада", — сказал Джонсон журналистам перед заседанием в рамках международной конференции в поддержку будущего Сирии.

По его словам, "они сделали это при полном осознании того, что используют запрещенное оружие в варварском нападении против собственного народа".

При этом Джонсон не ответил на уточняющий вопрос журналиста, какими именно доказательствами он располагает.

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