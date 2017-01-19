В Астану пригласят членов сирийской оппозиции, присоединившихся к перемирию

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На переговоры по Сирии в Астане 23 января будут приглашены представители вооружённой оппозиции Сирии, которые присоединились к соглашению о перемирии от 29 декабря, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Есть критерий приглашения. Приглашаем тех, кто воевал на земле в Сирии и присоединился к соглашению от 29 декабря", — сказал он.

По словам Богданова, делегации будут по 10 человек от каждой организации, "от правительства и от вооружённой оппозиции, которые присоединились к соглашению, которые были потом подтверждены резолюцией 2336 Совета Безопасности ООН".

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