МИД Казахстана начал аккредитацию иностранной прессы на переговоры в Астане

АЛМА-АТА, 19 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Министерство иностранных дел Казахстана в четверг начало аккредитацию иностранных СМИ для освещения переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что встреча при участии единой делегации вооруженной оппозиции и представителей сирийского правительства пройдет в столице Казахстана 23 января.

"С учетом предварительного объявления международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, с 19 января 2017 года начинается аккредитация журналистов", — говорится в объявлении.

Аккредитация казахстанских СМИ проводится министерством информации и коммуникаций Казахстана.

Прием заявок на аккредитацию заканчивается в 17.00 (14.00 мск) 20 января. Пресс-центр будет расположен в здании "Казмедиа центра".

По данным МИД, на время проведения встречи для иногородних и иностранных журналистов будет организовано регулярное транспортное сообщение по маршруту "Гостиница "Думан" – Пресс-центр".

Итоговая пресс-конференция, в случае ее проведения, состоится в пресс-центре.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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