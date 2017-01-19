Богданов передал США приглашение от Казахстана на встречу в Астане

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что в четверг на встрече с послом США Джоном Теффтом передал американской стороне приглашение от Казахстана принять участие во встрече по Сирии в Астане.

"Да, мы пригласили его. Передали приглашение, подписанное нашими казахстанскими друзьями",- сказал Богданов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия пригласила США на переговорную площадку по Сирии.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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