Асад: приоритет переговоров в Астане – достижение перемирия в Сирии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью японскому телеканалу TBS, что первоочередной задачей межсирийских переговоров в Астане является достижение перемирия для обеспечения доставки гуманитарной помощи в регионы.
"Приоритетом переговоров в Астане станет достижение прекращения огня для защиты жизней граждан и обеспечения доставки гуманитарной помощи в различные регионы Сирии", — цитирует пресс-служба Асада его первое интервью японскому СМИ.
"Мы надеемся, что переговоры в Астане станут площадкой для переговоров различных сирийских сторон обо всём", — заявил Асад.
Асад напомнил, что присоединившиеся к режиму перемирия вооруженные группировки должны сдать свое оружие. После этого их участники амнистируются.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.
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