В Иране считают, что участие США негативно скажется на переговорах в Астане

ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что США не приглашены на переговоры в Астане, участие Вашингтона в переговорах оказало бы негативное влияние.
"Так как Иран выступает против участия США в переговорах в Астане, три страны, созвавшие эти переговоры (Турция, Россия, Иран — ред.), не направляли приглашения США", — цитирует Шамхани агентство Sputnik.
"Были прецеденты, когда США не придерживались обещаний относительно перемирия в Сирии. Нет никаких причин для присутствия США, так как они не готовы к политическому решению сирийского кризиса. Их присутствие окажет негативное влияние на переговоры", — заявил Шамхани.
Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее президент России отметил эффективность такого формата по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.
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