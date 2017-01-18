В Иране считают, что участие США негативно скажется на переговорах в Астане

ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что США не приглашены на переговоры в Астане, участие Вашингтона в переговорах оказало бы негативное влияние.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил во вторник, что Тегеран против присутствия США на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию, начало которых намечено на 23 января.

"Так как Иран выступает против участия США в переговорах в Астане, три страны, созвавшие эти переговоры (Турция, Россия, Иран — ред.), не направляли приглашения США", — цитирует Шамхани агентство Sputnik.

"Были прецеденты, когда США не придерживались обещаний относительно перемирия в Сирии. Нет никаких причин для присутствия США, так как они не готовы к политическому решению сирийского кризиса. Их присутствие окажет негативное влияние на переговоры", — заявил Шамхани.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее президент России отметил эффективность такого формата по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.

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